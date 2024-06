Porque é tão importante conquistar músculos

Nossa musculatura traz variedades de benefícios. A função da massa magra é garantir o desenvolvimento dos músculos e ajuda a proteger os ossos, as articulações e também o metabolismo.

Manter um nível de massa muscular, especialmente após 40 anos é fundamental para ser saudável e envelhecer bem.

A massa magra é um investimento aonde você garante autonomia, mobilidades, aumento da

imunidade e redução no risco de diversas doenças como osteoporose, diabetes, problemas

cardiovasculares e Alzheimer, principalmente na terceira idade. Os músculos armazenam

proteínas e o sistema imunológico precisa desses nutrientes para fabricar anticorpos e funcionar

adequadamente. Por isso ter um bom volume muscular e se alimentar bem com uma adequada

ingestão proteínas, reduz o risco de infecções causadas por vírus e bactérias. E contribui para

recuperação mais rápida de doenças agudas, prevenindo doenças crônicas e cânceres.

A única maneira de adquirir massa magra é lesionar a musculatura, e para este estimulo ocorrer

precisamos de exercícios com cargas, e executar corretamente para estimular a área desejada,

aonde ocorrera uma hipertrofia, um aumento e fortalecimento do musculo. Bom não é tão rápido e

simples assim, precisamos de tempo e disciplina. Uma alimentação equilibrada e rica em

proteínas.

Cada pessoa tem condições de aumentar massa magra, mas deixando bem claro, não

na mesma intensidade, existem diferenças genéticas que aumentam ou diminuem a propensão a

ganhar músculos. Mas não pensem que após um ganho significativo você já pode parar de fazer

exercícios, vamos ser realista o exercício é para o resto de nossas vidas, tem que ser parte de

nossas rotinas.

PARA TODO O SEMPRE. Minha dica: não vá com muita cede ao pote, cuidados

existem para não lesionar, E SOMENTE A constância e disciplina você obterá um resultado

positivo e duradouro.

Se cuide, se ame

Sobre a autora do texto (Gleice Cremasco):

Saúde e Bem-Estar.

Estimado Leitores.

Eu sou Gleice Cremasco, mulher, casada, mãe de dois filhos lindos, com dupla jornada, com

rotinas semelhantes à de vocês. Como por exemplo tarefas domesticas, levar filhos para escola,

banho no meu cachorro, lavar carro, enfim fazendo o que a maioria das mulheres brasileiras

fazem.

Formada em Educação Física, atuo na área de Personal, Reabilitação e professora de

hidroginástica. Com experiência de 10 anos o que mais me emotiva no meu trabalho é o estágio

evolutivo de cada um.

Dentro deste universo multidisciplinar onde eu acredito que todos vocês que estão lendo, buscam

um resultado final, esteticamente falando, um corpo bonito. O problema é que corpos perfeitos

não existe, e na maioria das vezes chegamos em nossos objetivos e paramos com as atividades

ou desistimos de nossas metas e infelizmente a pratica de exercícios físico não vem com data de

validade, pois, os benefícios de um desenvolvimento da capacidade da elevação do bem-estar

corporal e saúde mental, estão ligados a constância e disciplina, se você parar, você interrompe o

seu condicionamento físico com ele a quebra dos ganhos das mudanças dos organismos

provocados pelos exercícios. ENTÃO O SEGREDO É NÃO PARAR GLEICE? Isso mesmo, está é

a primeira dica que entrego a vocês queridos leitores, o exercício físico é para resto de nossas

vidas, ele é fundamental para alcançarmos a terceira idade, feliz e com autonomia, temos que o

inserir em nossas vidas de uma forma tão habitual dando a mesma importância de escovarmos os

dentes, comer e dormir, se tornando obrigatório. Agregando assim em resultados de uma

qualidade de vida saudável e equilibrada.

PROCURE UM PROFISSIONAL DENTRO DA AREA DESEJADA.

Bom aqui eu me despeço, mas sempre estarei postando novas dicas, pois aqui vocês têm uma

amiga, onde posso esclarecer suas dúvidas. Me envie suas perguntas. Beijos e até mais…