Unidades de Saúde promovem ações preventivas contra o câncer de mama e câncer de colo de útero

A Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu promove durante esse mês a Campanha Outubro Rosa. Unidades Básicas de Saúde terão uma programação diferenciada com o objetivo de chamar a atenção das mulheres para a necessidade da prevenção. Por isso, ações de prevenção serão desenvolvidas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), como palestras, bate-papo e atendimento aos sábados com exames.

Em 11 postinhos, as atividades serão realizadas aos sábados, sendo a próxima ação agendada para o dia 19 de outubro nas seguintes unidades: Unidade de Saúde da Família (USF) Chaparral, USF Santa Cecília, UBS Centro de Saúde e UBS Guaçu Mirim. As pacientes serão atendidas no período das 7h às 13h (Santa Cecília e Guaçu Mirim) e das 7h às 16h (Chaparral e Centro de Saúde).

O foco da campanha é a realização do exame de autoavaliação do toque de mama e de orientações de prevenção sobre o câncer de colo de útero. Cada unidade terá sua programação e as pacientes são convidadas a participar das ações. As equipes dos postos de saúde deixaram os espaços prontos para receber as pacientes nesse mês importante para a prevenção.

“O Outubro Rosa é uma campanha de conscientização e cuidado que tem como finalidade principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente do câncer de colo do útero. A campanha pretende atingir o maior número de mulheres”, comentou a secretária municipal de Saúde, Kelly Camiolotti.

Ela comentou que o Outubro Rosa será realizado também aos sábados para que toda a população feminina possa participar da campanha. “Essas ações foram planejadas juntamente com as equipes dos postos de saúde e a escolha dos sábados foi para dar oportunidade a todas as mulheres, principalmente às que trabalham durante a semana e não podem ir até uma unidade de saúde”, comentou.

Além do Outubro Rosa, algumas unidades de Saúde preparam kits para as crianças por conta do Dia da Criança, lembrado em 12 de Outubro. Os pais são alertados sobre a importância do acompanhamento médico, da checagem da caderneta de vacinação e também da visita ao dentista. A orientação é para que as mulheres e as crianças procurem a unidade mais próxima de suas residências.

Campanha Outubro Rosa / Sábados

Sábado, 05 de outubro

USF Eucaliptos – 7h às 13h

PSF Fantinato I- 7h às 12h

PSF Jardim Suécia- 7h às 12h

USF Santa Terezinha – 7h às 12h

UBS Zona Sul – 7h às 12h

Sábado, 19 de outubro

USF Chaparral – 7h às 16h

USF Santa Cecília – 7h às 13h

UBS Centro de Saúde- 7h às 16h

USF Guaçu Mirim – 7h às 13h

Sábado, 26 de outubro

PSF Guaçuano- 7h às 16h

UBS Ypê II – 7h às 15h