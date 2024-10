Unidades de Saúde promovem atividades alusivas ao Dia das Crianças

Algumas unidades de Saúde de Mogi Guaçu promoveram nesta semana atividades alusivas ao Dia das Crianças, data celebrada no Brasil nesse sábado, 12. A ação tem como intuito aproximar as equipes de saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Além de aproximar a unidade da população, proporcionar alegria e bem-estar e com estes eventos aproveitamos também para promover a Saúde também”, disse a coordenadora da Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, Cristina Aparecida David

Proporcionar uma dia agradável para as crianças nesta sexta-feira, 11 de outubro, foi o principal objetivo da ação na Unidade de Saúde Família (USF), no Jardim São Pedro, na Zona Leste de Mogi Guaçu. No local, as crianças que passaram por consultas ganharam pipoca, algodão-doce, pirulito, sorvete e um kit surpresa com guloseimas. Além disso, as crianças também ganharam brinquedos novos que foram doados para o postinho especialmente para a ocasião.

Neste sábado, das 8h às 12h, a atividade especial ocorrerá na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Ypê Pinheiro, na Zona Norte. A ação para as crianças inclui triagem antropométrica, avaliação de carteirinhas e avaliação odontológica. E no final das avaliações, os pequenos irão receber uma surpresa.

A ação envolveu a maioria das unidades de saúde do município.