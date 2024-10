AES Brasil lança campanha de conscientização sobre queimadas em Mogi-Guaçu

Com a chegada da temporada de estiagem, característica no início do segundo semestre, há um maior risco de queimadas. Para alertar a sociedade sobre a questão, a AES Brasil lança campanha de conscientização sobre queimadas, compartilhando orientações de segurança, essencial para prevenir esses incêndios. As ações acontecem nos municípios de Mogi-Guaçu e Mogi-Mirim, áreas de influência da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) de Mogi Guaçu.

As queimadas são extremamente prejudiciais à vida, afetando a saúde de pessoas, animais e plantas. Além disso, empobrecem o solo, resultando na queda da produtividade agrícola devido à perda de nutrientes e tornando-o mais suscetível à compactação, erosão e à infiltração da água.

Atividades como queimar lixo e deixar brasas de fogueiras sem apagar podem causar incêndios rapidamente, especialmente devido à baixa umidade do ar e aos ventos fortes típicos desta época do ano.

Confira outras dicas de segurança e prevenção:

Não descarte irregularmente garrafas e latas em estradas, terrenos ou florestas. Esses materiais podem ser inflamáveis causando autocombustão pela exposição ao sol e facilitando o surgimento de focos de incêndio em dias quentes e com baixa umidade;

Não descartar bitucas de cigarro próximos a área de vegetação, pois elas podem desencadear incêndios de grandes proporções;

Soltar balões é uma prática que pode causar grandes incêndios, além de ser crime ambiental conforme o artigo 42 da lei 9.605, de fevereiro de 1998.

A AES Brasil promove campanhas educativas de conscientização ambiental de forma recorrente e reforça a importância dessas medidas. Para mais informações ou denúncias, entre em contato com a Polícia Militar (190) e o Corpo de Bombeiros (193).

Daniel Iozzi, Engenheiro Hidrólogo da AES Brasil, reforça a mensagem e faz um apelo à comunidade. Confira.