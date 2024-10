Corpo de homem é encontrado carbonizado em Martinho Prado

Um corpo parcialmente carbonizado foi encontrado neste domingo (13), em uma área de vegetação próximo da Estrada Vicinal Vereados Otávio Liberato Del Judice, que liga as Chácaras Alvorada ao distrito de Martinho Prado Junior.

Segundo apurado, a vítima do sexo masculino, sem identificação, foi localizado por populares em uma área às margens da estrada vicinal que liga os dois bairros rurais.

Guarda Civis Municipais (GCM) foram chamados e após a constatação acionaram a Policia Técnica Científica para realização dos trabalhos periciais, e posteriormente, com a conclusão, a remoção do corpo pelo serviço funerário para passar por necropsia no Instituto Médico Legal (IML), em Campinas .