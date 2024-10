Reparo no emissário de esgoto na Avenida dos Trabalhadores altera o trânsito da região

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) informa que, devido à manutenção no emissário de esgoto da margem esquerda do Rio Mogi Guaçu, foi necessária intervenção no trânsito.

Os motoristas que seguem pela Avenida dos Trabalhadores rumo à nova ponte sobre o Rio Mogi Guaçu devem virar para a direita na Rua Dom Pedro I, na Vila Paraíso, e, na sequência, contornar à esquerda na Rua Padre Anchieta chegando à Rua dos Operários para acessar a nova ponte.

A medida é essencial para garantir a qualidade dos serviços prestados e a segurança da população. O trabalho terá duração até sábado, 19 de outubro, e a equipe está empenhada em minimizar os transtornos.

O trabalho de reparo no emissário de esgoto da margem esquerda do Rio Mogi Guaçu se faz necessário por conta de um entupimento identificado no local. Os serviços, iniciados na semana passada, têm como objetivo restaurar a normalidade do sistema de esgoto, garantindo a qualidade dos serviços prestados.