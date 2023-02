ComBio e Ingredion buscam mulheres para preencher vagas em Mogi Guaçu

A ComBio Energia está com vagas abertas para mulheres em Mogi Guaçu para atuar na sua operação no cliente Ingredion, líder global em soluções de ingredientes para a indústria. As oportunidades são para as áreas de Operação, Administrativo e Manutenção e inscrições podem ser feitas até 28 de fevereiro. O processo seletivo é composto por quatro etapas: inscrições, triagem, entrevista com a área de recursos humanos e entrevista com gestores. Mais detalhes sobre as vagas e inscrições estão disponíveis pelo site.

As oportunidades não são exclusivas para mulheres, todos são bem-vindos no processo seletivo, no entanto, as empresas estão incentivando mulheres a se candidatar. “A indústria ainda é vista como um setor predominantemente masculino, mas queremos mudar essa história e ter cada vez mais mulheres trabalhando conosco e com os nossos parceiros, acessando oportunidades para desenvolver seus talentos e crescer profissionalmente”, conta Santiago Bellotti, Diretor de RH para Operações da Ingredion na América do Sul. A Ingredion conta com o WIN (Women of Ingredient Network), um projeto global da empresa com o objetivo de aumentar o número de colaboradoras em todas as áreas e níveis. “Também focamos esforços em criar um ambiente de trabalho em que mulheres se sintam acolhidas e respeitadas”, completa Bellotti.

“O nosso processo seletivo é aberto para todas as pessoas com os requisitos técnicos e comportamentais necessários para as posições, entretanto, queremos reforçar o convite para que mais mulheres participem do nosso processo, que venham compor o time da Combio e encontrem aqui uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional”, conta Camilla Albani, Gerente de Gente e Gestão da ComBio.

A Ingredion fechou uma parceria com a ComBio em 2022 para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em suas fábricas de Mogi Guaçu (SP) e Balsa Nova (PR). A ComBio é responsável pelas unidades de produção de vapor (UPV) das plantas, produzindo energia limpa por meio de biomassa. As caldeiras a biomassa que fazem parte do projeto são alimentadas por diversos resíduos de atividades agrícolas e florestais, além de cavacos de madeira de eucalipto obtidos em áreas de reflorestamento.