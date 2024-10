Motocicleta furtada é recuperada por PM’s de Força Tática

Força Tática recupera motocicleta furtada e prende autor após perseguição em Mogi Mirim

A Polícia Militar (PM) prendeu nesta terça-feira (15), em Mogi Mirim, um indivíduo por furto de uma motocicleta. O caso foi registrado em Mogi Guaçu e terminou em Mogi Mirim, após perseguição e tentativa de fuga por telhados de residências.

Policiais Militares de Força Tática realizavam patrulhamento na Av. padre Jaime, com vistas a furto/roubo de veículos, quando avistaram um indivíduo de 23 anos em cima de uma motocicleta Honda/XRE 300. Ele forçava a ignição, oque chamou a atenção dos militares. Na sequência, o indivíduo saiu com a motocicleta em alta velocidade, seguindo pela Avenida Mogi Mirim.

Os policiais se deslocaram no encalço do então suspeito, que acelerou, dando início a uma perseguição pela avenida no sentido Mogi Mirim. Outras equipes policiais foram comunicadas do acompanhamento para a realização de um cerco policial, o indivíduo seguiu em fuga até o bairro Parque das Laranjeiras, na zona leste mogimiriana, e na rua Antônio Carlos Alvez de Godoy, deixou a motocicleta na área de uma residência e empreendeu fuga a pé, pulando muros e telhados de residências, os PMs seguiram no encalço do indivíduo que acabou detido em um dos telhados.

A motocicleta se encontrava com a ignição estourada por uma chave ‘allen’ com uma das pontas afiadas em forma de fenda. Diante das circunstâncias, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido até à Delegacia de Polícia onde a autoridade polícial tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de prisão, mantendo-o à disposição da justiça. A vítima foi informada e teve sua motocicleta restituída.