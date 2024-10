Mogi Guaçu conquista nove medalhas no Troféu Kim Mollo de Natação

A equipe de natação de Mogi Guaçu conquistou nove medalhas no Troféu Kim Mollo de Natação, sendo três de ouro, três de prata e três de bronze. 569 atletas participaram da competição que ocorreu entre os dias 11 e 13 de outubro, na Associação Esportiva Mocoquense, em Mococa.

O grande destaque de Mogi Guaçu foi o nadador Felipe Casarim de Araújo, campeão pela categoria petiz 2 (12 anos), das provas dos 100 metros livre, 100 metros costas e do revezamento 4 x 50 metros livre. O guaçuano também registrou o novo recorde do campeonato na prova dos 100 metros livre com o tempo de 58”32.

Também subiu três vezes ao pódio pela categoria juvenil 1 (15 anos), a nadadora Lauren Pinheiro com as conquistas das medalhas de prata no revezamento 4 x 50 metros livre e com duas de bronze nos 50 metros livre e 100 metros livre. Na mesma categoria, a guaçuana Maria Eduarda Quintilhano ganhou duas medalhas de prata nas provas dos 100 metros peito e do revezamento 4 x 50 metros livre. E a última medalha da cidade foi conquistada com o bronze de João Antero Pessoti de Paiva na prova dos 100 metros peito pela categoria juvenil 2 (16 anos).

O time guaçuano faz parte da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) e é treinado pela técnica Giovana Maximiano Schiavon Pacobello. “A equipe superou as expectativas nesta competição. Todos os atletas nadaram muito bem e demonstraram uma evolução significativa. Agora, os próximos desafios serão os Campeonatos Paulista e Brasileiro, nos quais esperamos continuar crescendo e alcançando resultados ainda mais expressivos”, comentou a treinadora.