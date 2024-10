Hospital Municipal vai promover ação sobre conscientização e prevenção ao câncer de mama

O Outubro Rosa é uma campanha que visa conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Por isso, o Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, na Zona Sul de Mogi Guaçu, irá promover um evento alusivo ao tema com uma ação que ocorrerá no dia 30 de outubro, uma quarta-feira, com um coffee break para as pacientes com câncer de mama.

Desta forma, o Hospital Municipal pretende proporcionar um momento de acolhimento, conforto e interação social dentro de um ambiente marcado, muitas vezes, por consultas e sessões de quimioterapia. “Iremos reunir pacientes que estão em tratamento e, além disso, pretendemos desmistificar a doença e oferecer apoio às pessoas que enfrentam essa situação, incentivando o autocuidado e prevenção e detecção precoce da doença”, disse a enfermeira do Hospital Municipal, Mayra Marcondes.

A ação contará ainda com uma roda de conversa com profissionais da Saúde. A assistente social falará com as pacientes e familiares, para que seja explanado sobre os direitos do paciente em tratamento. Já a psicóloga falará sobre o enfrentamento da doença e compartilhar histórias de mulheres que venceram o câncer de mama, fortalecendo a rede de apoio e formas de enfrentamento da doença.

“Em 2024, até o momento, o Setor de Oncologia registrou 147 novos atendimentos de pacientes de Neoplasia de Mama e, no último mês de setembro, o total de 119 pacientes em tratamento quimioterápico desta neoplasia”, comentou a enfermeira do HM.

No dia da ação, as pacientes serão atendidas por representantes da Mary Kay para maquiagem facial e um grupo de voluntárias ainda atuará realizando maquiagem, pintura de unhas e doação de lenços. “Todas as atividades visam proporcionar autoestima para estas pacientes”, adiantou a enfermeira.

No momento, o setor de oncologia do Hospital Municipal possui uma equipe técnica com dois mastologistas, dois radioterapeutas e quatro oncologistas-clínicos, além de uma equipe multidisciplinar, contendo enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionista, psicóloga e assistente social. “A nossa média cirúrgica mensal com mastologista é de aproximadamente 12 cirurgias. E ainda realizamos tratamento quimioterápico e dispensamos hormonioterapia para pacientes”, contou a enfermeira.

Além de Mogi Guaçu, o atendimento do Hospital Municipal também abrange pacientes das cidades de Aguaí, Águas da Prata, Caconde, Casa Branca, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Itapira, Itobi, Mococa, Mogi Mirim, Santa Cruz das Palmeiras, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Tambaú, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul.