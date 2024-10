Hospital São Francisco de Mogi Guaçu marca presença em Congresso Europeu de Oncologia

O médico oncologista do Hospital São Francisco de Mogi Guaçu, Dr João Guilherme Zétula, acaba de retornar do congresso anual de Oncologia na Europa – ESMO (European Society for Medical Oncology) -, mais importante encontro de especialistas da área oncológica no continente europeu – e um dos maiores do mundo.

O congresso, que aconteceu na cidade de Barcelona, na Espanha, reuniu mais de 30 mil especialistas abordando o que há de mais inovador no diagnóstico e tratamento de todos os tipos de tumores cancerígenos.

“O congresso foi uma grande oportunidade de networking dos oncologistas do mundo todo, trazendo novidades que, ao longo dos meses, vão alterando e atualizando as condutas no consultório como, por exemplo, novos esquemas de quimioterapia”, explica Dr João Zétula.

Entre os estudos mais recentes, o especialista destaca ainda o aumento da sobrevida de pacientes com HIV e incidência de tumor no canal anal, a combinação de medicamentos de primeira linha para o tratamento do câncer de próstata metastático, e a neoplasia de mama do subtipo triplo negativo.

Angiologia e Cirurgia Vascular

O médico vascular Dr Francisco Carlos Dias, que atua no Hospital São Francisco de Mogi Guaçu, participou recentemente do 45º Congresso Nacional da Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular.

O evento ocorre a cada dois anos e, em 2024, reuniu mais de 2,5 mil médicos na cidade de Foz do Iguaçu, estado do Paraná, abordando temas fundamentais na área vascular.

“O congresso possibilitou uma semana intensa de discussões e trocas profissionais sobre temas da especialidade vascular, com palestras bastante focadas no dia a dia do consultório médico, abordando as queixas mais frequentes dos pacientes acompanhados por médicos de todo o país, proporcionando ampliar os conhecimentos na área”, contou Dr Francisco.