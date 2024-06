Bebê encontrado em situação de risco é acolhido após intervenção da Polícia Militar

Em uma ação rápida e decisiva, a Polícia Militar do Estado de São Paulo atuou para proteger um bebê de apenas 3 meses que se encontrava em situação de extremo risco, após responder a uma denúncia de violência doméstica no Jardim Bela Vista, em Mogi Guaçu.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Polícia Militar, composta pelos cabos Charles, Vilela, Donizeti, Nathan, P. Henrique e V. Corrêa, sob o comando da sargento Marcienta e do cabo De Paulo, foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender a uma denúncia de briga entre um casal no Jardim Bela Vista.

Ao chegar ao local, os policiais se depararam com a mulher, identificada como P., seminua e muito alterada, possivelmente sob efeito de entorpecentes e álcool, segurando o bebê de forma inadequada. Apesar da recusa inicial, a sargento Marcienta conseguiu retirar a criança dos braços de P., que estava em situação de hipotermia devido à baixa temperatura da madrugada.

Diante da constatação de maus-tratos e do estado de abandono em que a criança se encontrava, a equipe acionou o Conselho Tutelar, que acolheu o bebê no Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes (SAICA). O homem, identificado como W., foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (CPJ), onde a ocorrência foi registrada.