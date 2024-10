Instituto Chamex prorroga inscrições para o 49º Concurso de Redação até 25de outubro

O Instituto Chamex, organização sem fins lucrativos mantida pela Sylvamo (NYSE: SLVM), a empresa de papel do mundo, prorrogou as inscrições para o 49º Concurso de Redação até o dia 25 de outubro. Os estudantes podem se inscrever gratuitamente pelo site

https://concursochamex.redacaonline.com.br/. Nesta edição, o tema é “Os desafios diante das mudanças climáticas: a relação entre migração forçada e as violações de direitos humanos”.

As inscrições podem ser feitas por estudantes do Ensino Médio de escolas públicas estaduais e municipais de todo o Brasil, que devem entrar na plataforma, assistir às aulas on-line e submeter suas redações. A melhor nota nacional ganhará um vale-compras no valor de R$ 1.500,00; já o estudante que receber o primeiro lugar em cada estado e no Distrito Federal ganhará um vale-compras de R$ 500,00, ambos os valores serão para a aquisição de livros. O concurso premiará também os 100 melhores alunos

ranqueados com um plano de videoaulas do Redação Online.

As três escolas com maior número de alunos com redações corrigidas ganharão 10 caixas de papel A4 Chamex e um vale-compras R$ 5 mil em livros cada. Além disso, as outras 20 escolas com o maior número de alunos inscritos serão contempladas com um curso on-line de treinamento para correção de

redação no modelo ENEM e um vale-compras no valor de R$ 300,00. Este ano, o concurso ainda conta com uma parceria especial, a FTD Educação, que doará uma coleção de livros clássicos da literatura brasileira para as 3 escolas premiadas e para a biblioteca do município do ganhador nacional.

Os critérios de correção serão de acordo com os estabelecidos pelo ENEM. O

resultado final será divulgado no dia 01 de novembro de 2024, no site do

concurso: https://concursochamex.redacaonline.com.br/

Sobre o Instituto Chamex

Criado em 2008, o Instituto Chamex coloca a criatividade como elemento

central para a construção de uma educação mais acessível, inclusiva,

equitativa e transformadora. Atuando em rede com diversos parceiros, o

instituto fomenta o desenvolvimento de estudantes, professores e agentes da

educação do ensino infantil, fundamental e médio, apoiando projetos

nacionalmente e desenvolvendo projetos localmente. Dessa forma, busca

transformar inúmeras realidades, possibilitando um novo futuro para

milhares de brasileiros.

O Instituto Chamex faz parte da Sylvamo, a Empresa de Papel do Mundo,

produtora dos papéis para Imprimir e Escrever Chamex, Chamequinho e

Chambril, e segue suas diretrizes de responsabilidade social,

sustentabilidade e ética, engajando seus profissionais e apoiando as

comunidades, pois acredita que por meio da criatividade e da educação é

possível impulsionar mudanças e acelerar soluções para transformar a vida

de muitas pessoas.

Para mais informações, visite o site

https://s2305.imxsnd08.com/link.php?code=bDpodHRwcyUzQSUyRiUyRmluc3RpdHV0b2NoYW1leC5jb20uYnI6MjEzMjgzMjg0NTpjcmlzdGhpYW5lLm5hcmRpbmlAZnNiLmNvbS5icjphZjYwYzE6NDU=

.