Vereador Jéferson consegue verba estadual para asfaltar estacionamento do UPA Santa Marta

O Vereador Presidente da Câmara Municipal de Mogi Guaçu, Jéferson Luís divulgou nesta terça-feira (28), que conseguiu junto á Deputada Estadual Marta Costa recursos para o asfaltamento do estacionamento da UPA no Jardim Santa Marta, o dinheiro já está na conta da prefeitura.

Jéferson esteve no gabinete da deputada acompanhando do Pastor Êxodo do Nascimento, da AD Belém.

O Prefeito Rodrigo Falsetti já aceitou que a emenda de R$ 200 mil será para investir nas melhorias do estacionamento do UPA e os trâmites burocráticos já estão em andamento para a realização da obra.

A Deputada Marta Costa enviou recentemente, recursos que foram utilizados na revitalização da praça do Jardim Progresso.