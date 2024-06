APAE passa a oferecer atendimento odontológico graças a parceria com o Vereador Jéferson Luís

A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Mogi Guaçu agora oferece atendimento odontológico na própria instituição, graças a uma importante parceria.

De acordo com o vereador Jéferson Luís, que colaborou ativamente com a destinação de recursos para a criação do novo consultório odontológico da APAE, a unidade já está em pleno funcionamento e atendendo aos alunos da instituição.

“Estou extremamente feliz em poder colaborar com a APAE de nossa cidade neste projeto tão importante. Agora, os alunos da instituição terão acesso a um atendimento odontológico de qualidade, o que fará uma enorme diferença na saúde e no bem-estar deles”, celebra o vereador.

O projeto contou com a liderança do presidente da APAE, Jhony, da médica Dra. Silmara, do coordenador Lucas e do dentista Dr. Éric, que apresentaram a proposta e atuaram decisivamente para a sua concretização. Além disso, o ex-presidente Douglas também desempenhou um papel fundamental.

“Essa é mais uma conquista da APAE de Mogi Guaçu, que demonstra o seu comprometimento com a excelência no atendimento e a busca constante por melhorias na qualidade de vida de nossos alunos”, destaca o presidente Jhony.

A nova unidade de atendimento odontológico irá beneficiar diretamente os estudantes da APAE, oferecendo-lhes cuidados especializados e acompanhamento contínuo. Essa iniciativa representa um importante passo na promoção da saúde e da inclusão social desse público tão especial.

Com essa conquista, a APAE de Mogi Guaçu reafirma o seu compromisso de oferecer serviços de excelência e de se destacar como referência no atendimento a pessoas com deficiência na região.