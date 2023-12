Mulher esfaqueada pelo marido está em estado grave na Santa Casa

Na madrugada desta terça-feira, dia 5 de dezembro, uma tentativa de homicídio abalou os moradores do Jardim Esplanada, em Mogi Guaçu, São Paulo. F.L.A., de 34 anos, foi brutalmente atacada com golpes de objeto perfuro-cortante, sendo identificada posteriormente como uma faca. A vítima foi encontrada caída no chão, em uma poça de sangue, por volta das 00h11.

A Polícia Militar foi acionada por meio do COMPOM e prontamente se dirigiu ao local dos fatos. Ao chegar, a equipe deparou-se com F.L.A., que apresentava múltiplas perfurações pelo corpo. Com o auxílio da equipe do SAMU 01, a vítima foi resgatada e encaminhada em estado grave para a Santa Casa de Mogi Guaçu.

Durante as diligências, as viaturas da PM foram acionadas para dar apoio à ocorrência. Informações obtidas junto a vizinhos indicaram que F.L.A. e seu esposo, R.H.O., residiam juntos no local.

Ao chegar à residência, os policiais se depararam com R.H.O. na frente da casa, completamente ensanguentado e com uma camisa suja de sangue. O autor confessou ter esfaqueado a vítima durante uma discussão na via pública, e que continuou atacando-a mesmo após ela ter caído ao solo. Essa mesma versão foi relatada por R.H.O. a uma vizinha, que presenciou o acontecimento e estava visivelmente abalada.

R.H.O. foi imediatamente detido e conduzido à delegacia, juntamente com uma testemunha, para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. A Polícia Técnica Científica foi acionada para realizar os trabalhos de perícia no local, onde foi apreendida a faca utilizada no crime.

No CPJ (Centro de Polícia Judiciária), o delegado de plantão, ouviu as partes envolvidas e determinou a elaboração do Boletim de Ocorrência/Polícia Civil, que registra a tentativa de homicídio. Segundo informações da Santa Casa de Mogi Guaçu, F.L.A. encontra-se em estado grave e passará por cirurgia nas pernas.

R.H.O. permanecerá à disposição da Justiça enquanto as investigações prosseguem. A comunidade do Jardim Esplanada está chocada com o ocorrido e aguarda ansiosamente por mais informações sobre o estado de saúde da vítima.

Participaram da ocorrência os PMs:

VIATURA 26-996

SD PM WESTIN

SD PM CARMO

APOIO

VIATURA 17-76 CGP

3⁰ Sgt PM DENIS

CB PM ALAN

VIATURA 17-695

CB PM THIAGO

SD PM LIMA

VIATURA I-26133

CB PM FOSENCA

SD PM MELES

VIATURA I-26140 DEJEM

CB PM SANDRO

SD PM GUTTI

VIATURA I-26129 DEJEM

CB PM AMERICO

SD PM ARAUJO