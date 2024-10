Circuito Corridas Pague Menos reúne mais de 1200 atletas na cidade

No último domingo, dia 20 de outubro, com a presença de mais de 1200 atletas, a cidade de Mogi Guaçu recebeu a sexta etapa do Circuito Corridas Pague Menos 2024. O patrocínio é da Rede de Supermercados Pague Menos, com organização da Chelso Sports, apoio da Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu e supervisão técnica da FPA (Federação Paulista de Atletismo).

Com duas distâncias, 5 km e 10 km, divididos em masculino e feminino, o evento atraiu um grande número de participantes que concorreram a vales-compras nas lojas do Supermercados Pague Menos. Os vencedores das cinco primeiras posições, na classificação geral, receberam os prêmios. Além disso, a equipe Girls Runner, que se destacou com sua representatividade, ganhou um vale-compra no valor de R$ 1.000,00 em reconhecimento à sua participação no evento. Abaixo, seguem os campeões de cada categoria:

5 km – Feminino:

1º Colocado: Edna Maria de Almeida – Tempo 00:19:00

2º Colocado: Marina Malachias – Tempo: 00:19:01

3º Colocado: Solange Bento Bela: 00:19:14

4º Colocado: Juliana de Almeida Scher – Tempo: 00:19:31

5º Colocado: Valdirene Braz da Silva – Tempo: 00:20:37

5 km – Masculino:

1º Colocado: Jhenniffer Raissa Bueno da Silva – Tempo: 00:14:44

2º Colocado: Andre Santana- Tempo: 00:15:46

3º Colocado: Elionay Ferreira Correia – Tempo: 00:16:02

4º Colocado: Gabriel Candido Roberto- Tempo: 00:16:18

5º Colocado: Cristiano da Silva Almeida – Tempo: 00:16.:33

10 km – Feminino:

1º Colocado: Maria Lucineida da Silva Moreira – Tempo: 00:34:11

2º Colocado: Salome Chepchumba Masobo – Tempo: 00:34:25

3º Colocado: Amanda Aparecida de Oliveira- Tempo: 00:34:54

4º Colocado: Larissa MarcelleMoreira – Tempo: 00:36:18

5º Colocado: Franciele Monalisa dos Santos – Tempo: 00:36:47

10 km – Masculino:

1º Colocado: Wilson Mutua Maina – Tempo: 00:29:49

2º Colocado: Samur Cesar Batista Inacio – Tempo: 00:29:59

3º Colocado: Fernando Augusto Rodrigues – Tempo: 00:30:29

4º Colocado: Andre Sales – Tempo: 00:30:33

5º Colocado: Samuel Souza do Nascimento – Tempo: 00:30:47

O Circuito Corridas Pague Menos 2024 tem como objetivo estimular a adoção de um estilo de vida saudável entre os apaixonados pelo esporte, encorajando-os a explorar as ruas em busca de suas metas individuais. Além disso, a iniciativa busca promover a prática esportiva na comunidade local e impulsionar o turismo, uma vez que atrai participantes de diversas cidades, contribuindo para a vitalidade e dinamismo da região. A realização continua e a próxima, e última, etapa será dia 17 de novembro, na cidade de Campinas, que segue com inscrições abertas. Mais informações podem ser conferidas no site oficial https://www.corridapaguemenos.com.br/