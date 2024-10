Cultura realiza chamada pública para seleção de atrações artísticas para o Natal Encantado

Foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira, dia 24 de outubro, o edital da Secretaria Municipal de Cultura que prevê a chamada pública para seleção de atrações artísticas- música- para o Natal Encantado. O tradicional evento será realizado entre 2 e 15 de dezembro com destaque para o Acender das Luzes, Parada de Natal, além da Exposição de Artesanato a atrações artísticas.

O edital de seleção de bandas/grupos interessados em participar do evento está disponível no site da Prefeitura em www.mogiguacu.sp.gov.br em Diário Oficial datado de 24/10/2024. O conteúdo também pode ser acesso pelo link https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NTYyOTAw, a partir da página 7. Os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição.

A programação prevê o Acender das Luzes, no dia 2 de dezembro, na Praça Rui Barbosa, o Recanto, no período das 19h às 22h, com a chegada do Papai Noel. A Parada de Natal será no dia 10 de dezembro, no Parque dos Ingás, no período das 19h às 22h, com desfile de Natal de pocket show. Já as apresentações artísticas do Natal Encantado serão realizadas no palco do Parque dos Ingás de 11 a 15 de dezembro, sempre das 18h às 22h30.

A presente chamada visa selecionar até dois grupos musicais, sendo um para apresentação no Acender das Luzes, no dia 2 de dezembro, na Praça Rui Barbosa, e o outro para apresentação no Natal Encantado, no dia 14 de dezembro, no Parque dos Ingás. Serão selecionados, pela comissão de seleção, grupos de atrações musicais de estilos diversos, como pop, pop rock, internacionais/covers, samba, pagode, MPB ou sertanejo.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas do dia 24 de outubro até às 16h do dia 7 de novembro pelo link que está disponível no edital da chamada pública. Cada integrante/músico receberá a título de pagamento (ajuda de custo para transporte/alimentação) a quantia de R$ 250,00.

O Natal Encantado é uma parceria da Prefeitura e a Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg). A Secretaria Municipal de Cultura está realizando os ajustes finais para a divulgação da programação artística do evento.