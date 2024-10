Alunos de Atletismo e Paratletismo recebem kit com novos uniformes

O prefeito Rodrigo Falsetti e o secretário de Esporte e Lazer (SEL), Paulo César Moreira, fizeram a entrega dos kits com novos uniformes para os alunos atendidos pelo Projeto Formando Campeões nas modalidades de Atletismo e Paratletismo. O kit é composto por camiseta, short (treinamento), camiseta/regata e short (competição), além de calçado.

A entrega aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 23 de outubro, no Gabinete do prefeito. O encontro contou com a participação de representantes da empresa Mahle, do secretário-adjunto da SEL, Maycon Tomé e dos professores do Projeto Formando Campeões.

“Não canso de falar para as pessoas o quanto o Esporte é importante na vida das pessoas e, por isso, temos feito os investimentos e as parcerias, a fim de que os nossos atletas tenham o melhor rendimento”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti.

O projeto Formando Campeões, nas modalidades Atletismo e Paratletismo, é desenvolvido pela Liga Desportiva Guaçuana em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer e com a Secretaria da Educação e conta com patrocínio da Empresa Mahle, através da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, destinação de (ICMS- Estadual).

80 alunos são atendidos pelo projeto e os treinos acontecem no Centro Esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, e nos polos de atendimento no Centro Esportivo Amaury Caveanha, no Distrito de Martinho Prado Júnior, e em três escolas: EMEF Profª Iná Aparecida de Oliveira Marconi, EMEF Profª Márcia Helena Martini Falsete Risola e Escola Estadual Benedita Nair.