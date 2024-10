Cerâmica Clube vence a edição de 2024 dos Jogos da Melhor Idade

O encerramento do XX JOMI (Jogos da Melhor Idade) aconteceu ontem à noite, dia 17 de outubro, no salão social do Cerâmica Clube. Além do evento de encerramento e premiação, as equipes ainda disputaram duas modalidades: coreografia e dança de salão. O evento contou com a participação das seis equipes participantes.

Na classificação geral, a equipe do Cerâmica Clube venceu a edição de 2024 dos JOMI, com 184 pontos, seguida pela São José/Geração Saúde, com 163 pontos, e, em terceiro, a Qualidade de Vida/Adriane Depieri, com 152 pontos. A equipe Qualidade de Vida/Adriane Canavesi foi a quarta colocada, com 117 pontos, seguida por Qualidade de Vida/Adriane Barufi, com 36 pontos, e Juventude Avançada/ Martinho Prado Júnior, com 31 pontos.

O primeiro lugar na Dança de Salão foi da dupla Pedro dos Reis e Maria Sônia Godoy, do Cerâmica Clube, com nove pontos. Já a dupla Sebastião Batista e Célia de Cássia Batista, também do Cerâmica Clube, ficou em segundo lugar com sete pontos. O terceiro lugar foi conquistado pela dupla Francismar Pereira dos Santos e Juracy Moreno, da Qualidade de Vida/Adriane Barufi, com seis pontos.

Porém, na classificação final por equipe no Dança de Salão, o primeiro lugar foi conquistado pela Qualidade de Vida/Adriane Barufi, seguido por Cerâmica Clube e Qualidade de Vida/Adriane Depieri. “Mais uma edição de sucesso dos JOMI com nossos atletas dando show durante as competições”, comentou o secretário de Esporte e Lazer, Paulo César Moreira.

Os Jogos da Melhor Idade tiveram como objetivo valorizar e estimular a prática esportiva como fator de promoção de saúde e bem-estar, resgatando a autoestima para o melhor convívio social dos idosos do município.

Classificação final do XX JOMI

1º Cerâmica Clube- 184 pontos

2º São José/Geração Saúde- 163 pontos

3º Qualidade de Vida/Adriane Depieri- 152 pontos

4º Qualidade de Vida/Adriane Canavesi- 117 pontos

5º Qualidade de Vida/Adriane Barufi- 36 pontos

6º Juventude Avançada/ Martinho Prado Júnior-31 pontos