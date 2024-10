Obras avançam e prédio do novo Batalhão da Polícia Militar deve ser entregue em fevereiro de 2025

Quem passa pelo Jardim Novo II observa o avanço das obras do novo Batalhão da Polícia Militar do Interior, de Mogi Guaçu, o 26º BPM/I. A previsão de entrega do novo prédio é fevereiro de 2025, sendo uma obra acompanhada de perto também pela Prefeitura.

“Nós temos acompanhado o avanço dos serviços ao lado do tenente-coronel Catossi, porque trata-se de uma obra grandiosa para nossa cidade e que dará toda a estrutura necessária para a Polícia Militar. Foi uma obra que conseguimos fazer gestão junto ao Governo do Estado e, assim, elas saíram do papel e hoje é uma realizada em Mogi Guaçu”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

A área construída é de 2,8 mil m² e conta com guarita, unidade de saúde, estacionamento para viaturas e para veículos de policiais, oficina de manutenção de viaturas, alojamentos, academia, refeitório e setor administrativo. A obra está orçada em R$ 10 milhões.

No novo prédio, em frente ao Sesi, o 26º BPM/I abrigará, além do próprio Batalhão, também a 1ª Cia da PM de Mogi Guaçu e a Cia de Força Tática, hoje instalados ao lado da Guarda Civil Municipal, no Imóvel Pedregulhal, a UIS (Unidade Integrada de Saúde), hoje instalada em Mogi Mirim, e o gabinete de treinamento.

“Esses prédios, hoje, ocupados pela Polícia Militar são do município e vamos utilizá-los para as Secretarias Municipais que não têm sede própria, o que nos permitirá uma economia com aluguel. Tudo já está sendo analisado”, destacou o prefeito.