Lions Clube promove a Festiva de entrega do “Troféu Companheirismo”

Em noite festiva desta segunda (04) no Lions Clube de Mogi Guaçu, estiveram reunidos os clubes de Mogi Guaçu, Itapira, Espírito Santo do Pinhal, Santo Antônio de Posse e Piracicaba. Na oportunidade, aconteceu a entrega do Troféu Companheirismo, desta feita e de forma inédita, uma tripla transmissão ocorreu, o Lions Clube de Santo Antônio de Posse, na pessoa de seu presidente CL José Antônio Torezan, fez a entrega do troféu para o clube de Espírito Santo do Pinhal, presidido pelo CL Paulo Antônio Gabrioti, que na sequência entregou o troféu para o clube anfitrião de Mogi Guaçu, presidido pelo CL Octavio Pessine Junior.

Em visita oficial, esse evento contou com a presença do Governador do Distrito LC-3, DG MJF João Antônio Borges e MJF Ângela Gall Borges; também presente na solene noite, o Presidente Regional da Divisão 5-B MJF Augusto Cesar Rossi, bem como, a presidente do Lions Clube de Itapira, CaL Maria Vercinéia Rossi. Vários companheiros dos clubes da região LC-3 estiveram presentes abrilhantando a noite.

Ficou definido também que Mogi Guaçu fará a entrega do Troféu Companheirismo para Serra Negra em janeiro de 2024.

Lions Internacional, Distrito LC-3, “Servir, iluminando caminhos”.

