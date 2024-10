Obras do IML entram na fase de acabamento e equipe local já é reforçada

As obras de reforma e ampliação do prédio do Instituto Médico Legal (IML), no Jardim Novo I, entraram em sua fase final de acabamento, com a instalação dos revestimentos. As equipes já executaram os ajustes finais no telhado e atuam nos detalhes para o acabamento da obra. A previsão é de que a conclusão aconteça no final de novembro.

Nesta sexta-feira, dia 25 de outubro, o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel recebeu o médico legisla do Núcleo de Campinas, Frederico Atla Giovannetti, que veio visitar a obra de reforma e ampliação do prédio do IML. O profissional, inclusive, contou que a equipe de Mogi Guaçu já recebeu o reforço de quatro médicos legistas.

“A obra está indo muito bem e a ampliação do espaço vai permitir que as equipes atuam num local mais apropriado. A pedido do prefeito Rodrigo, eu conduzi essa negociação com o Governo do Estado com o município assumindo a reforma e ampliação e o Estado reforçando as equipes que irão atender nossa população e região”, lembrou o vice-prefeito.

Com a ampliação, o prédio do IML passará a contar com uma área total de 146,81 m² com quatros novas salas, sendo de necrópsia, clínica médica, exames de custódia e de presos, além de uma copa e de outros três banheiros, cela para presos e convencional.

O imóvel também recebe a reforma das instalações elétricas e hidráulicas e estão sendo reconstruídas duas rampas de acessibilidade (PNE) e de transporte (carrinho de corpos). As obras foram iniciadas em junho e terão um custo de mais de R$ 540 mil, sendo executada por meio de recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).