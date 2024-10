Ossada humana é encontrada no Bairro Rural Cataguá e podem ser de idosa desaparecida

Restos mortais humanos foram encontrados em uma pedreira na região da Cataguá nesta quinta-feira (10). A notícia, levanta sérias suspeitas de que a ossada seja da idosa Helena Jusfredo Ribeiro, 63 anos, desaparecida desde novembro do ano passado.

Os restos mortais foram encontrados por trabalhadores que atuavam na pedreira. A natureza da descoberta sugere um evento trágico, e as autoridades já iniciaram uma investigação para determinar a identidade da vítima e as circunstâncias que levaram à sua morte.

O fato de os restos mortais terem sido encontrados em um local isolado como uma pedreira levanta questões sobre a possibilidade de ter acontecido até mesmo um crime violento.

As investigações estão em andamento, e a polícia está trabalhando para identificar a vítima por meio de exames periciais. Além disso, as autoridades estão empenhadas em descobrir a causa da morte e quaisquer detalhes que possam levar à elucidação do caso.