Teatro Tupec: Premiação encerra mais uma edição do Feteg

A Secretaria Municipal de Cultura promoveu mais uma edição do Festival do Estudante Guaçuano, o Feteg, e foi um sucesso. Na noite desta terça-feira, dia 22 de outubro, foi realizada a premiação para celebrar os vencedores e os destaques da 39ª edição. O evento ocorreu no Teatro Tupec do Centro Cultural.

Neste ano, o Feteg contou com três categorias: adulto, infantojuvenil e livre e o secretário de Cultura, André Sastri, ressaltou a qualidade das apresentações realizadas no Teatro Tupec. “É inspirador ver a dedicação de jovens e adultos que se empenham em apresentar espetáculos de alta qualidade”, ressaltou.

Todos os grupos participantes receberam um incentivo financeiro no valor de R$ 10.000,00, oriundo de uma emenda impositiva do vereador Pezão, que foi distribuído entre os grupos. “Essa ajuda auxiliou nos custos operacionais dos participantes, garantindo que o valor beneficiasse efetivamente os artistas e suas produções”, destacou André Sastri.

Categoria Adulta

• 1º Lugar: Assassinato à Parmegiana – ETEC Euro Albino de Souza

• 2º Lugar: O Fantasma da Ópera – EMEF Profª Anira Franco de Campos

Prêmios Específicos:

• Melhor Ator: Léo Diadema – Assassinato à Parmegiana

• Melhor Atriz: Izabela Santos – Assassinato à Parmegiana

• Melhor Direção: Ramon Luan – Assassinato à Parmegiana

• Melhor Figurino, Cenário, Sonoplastia, Maquiagem e Iluminação: Assassinato à Parmegiana

• Ator Destaque: Davi Mendes Duarte – Assassinato à Parmegiana

• Atriz Destaque: Jaqueline Valdisseia da Silva – O Fantasma da Ópera

• Ator e Atriz Coadjuvante: Eyke Bryan de Paula e Bella Rampazzo – Assassinato à Parmegiana

Categoria Infantojuvenil

• 1º Lugar: O Fantástico Mistério de Feiurinha – EMEF Profª Maria Diva Franco de Oliveira

• 2º Lugar: Mais Histórias Bem Brasileiras – Grupo Ars Cenika – Colégio Integrado São Francisco-COC

• 3º Lugar: Os Saltimbancos – EMEF Pref. Waldomiro Calmazini

Prêmios Específicos:

• Melhor Ator: Arthur Pinheiro Rosa – Os Saltimbancos

• Melhor Atriz: Pollyana Rodrigues – O Fantástico Mistério de Feiurinha

• Melhor Direção: Josilene Freitas – O Fantástico Mistério de Feiurinha

Categoria Livre

• 1º Lugar: Aladdin – Grupo de Teatro Arte no Coração – CAPS

Prêmios Específicos:

• Melhor Ator: Marildo Daniel de Souza – Aladdin

• Melhor Atriz: Virgínia Aparecida Silva – Aladdin

• Melhor Direção: Luciana de Paula Granziera – Aladdin