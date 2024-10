Vagas em Mogi Guaçu: Ingredion seleciona universitários para programa de estágio até 21 de novembro

A Ingredion, líder global em soluções de ingredientes para a indústria, tem vagas abertas para o seu programa de estágio 2025. As inscrições podem ser feitas até 21 de novembro pelo site. Os interessados devem ter disponibilidade para iniciar o trabalho em fevereiro de 2025 nos períodos da manhã e da tarde no escritório da companhia em São Paulo (SP) ou em uma de suas plantas ao redor do país – Mogi Guaçu (SP) e Balsa Nova (PR).

A empresa busca por universitários que se formem nos cursos de Engenharias, Biologia, Farmácia, Química, Ciência de Alimentos, Farmácia, Zootecnia, Medicina Veterinária, Estatística, Administração, Economia, Engenharias, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Sistemas da Informação, Design, Administração de Empresas, Comunicação Social (RP, PP, Jornalismo, RTV), Psicologia, Relações Internacionais e Ciências Sociais. Para vagas em São Paulo e Mogi Guaçu, os interessados devem ter previsão de formatura a partir de dezembro de 2026; para vagas em Balsa Nova, a partir de dezembro de 2025.

Os estagiários selecionados vão fazer parte de vários times, como Comunicação Interna, Recrutamento e Seleção, Finanças, Qualidade, Engenharia de Projetos, Produção, Vendas, Compras, Atendimento a Clientes, Marketing e Inovação.

“A Ingredion conta com estagiários em praticamente todas as áreas da empresa e considera esses jovens profissionais essenciais, já que eles energizam os times com sua vontade de aprender e com a sua facilidade de criar pontes. Além disso, eles nos conectam com tecnologias e metodologias novas que estão sendo estudadas pelo mundo acadêmico, nos ajudando a inovar. Na Ingredion, incentivamos todos os colaboradores, inclusive os estagiários, a serem protagonistas de suas carreiras, tomando as rédeas do próprio desenvolvimento e crescimento profissional”, explica Santiago Bellotti, Diretor Sênior de Recursos Humanos para Operações, LATAM, Estados Unidos e Canadá.

Fundada em 1906, nos Estados Unidos, é uma empresa global que trabalha para transformar a vida das pessoas por meio de soluções em ingredientes de origem natural usadas por mais de 60 diferentes setores da indústria, como alimentos, bebidas, papel, nutrição animal, farmacêutico, higiene pessoal, entre outros. No Brasil a empresa conta com quase 2 mil colaboradores.

Sobre a Ingredion

A Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), com sede na região de Chicago (EUA), é líder global em soluções de ingredientes, com clientes em quase 120 países. Com vendas líquidas anuais de aproximadamente US$ 8 bilhões em 2023, a empresa transforma grãos, frutas, vegetais e outras matérias-primas provenientes da natureza em soluções de ingredientes de valor agregado para os mercados de alimentos, bebidas, nutrição animal, cervejaria e industrial. Com centros de inovação Ingredion Idea Labs® localizados em todo o mundo e mais de 12.000 funcionários, a empresa co-cria com os clientes e cumpre seu propósito de reunir o potencial das pessoas, da natureza e da tecnologia para tornar a vida melhor. A empresa atua no Brasil há 95 anos com fábricas em Mogi Guaçu (SP), São Gonçalo (RJ), Cabo de Santo Agostinho (PE) e Balsa Nova (PR). A Ingredion tem mais de 1.600 funcionários no País e registrou mais de US$ 669 milhões em vendas líquidas em 2023 no mercado. Visite ingredion.com para mais informações.