Mogi Guaçu recebe o show do grupo Amazing Tenors

O trio de tenores chega ao Teatro Tupec, em Mogi Guaçu, dia 16 de abril, às 19h. A classificação etária é livre. Os ingressos custam R$ 80,00 (meia-entrada) e R$ 160,00 (inteira) e estão à venda no site www.megabilheteria.com ou na bilheteria do Teatro. Informações no site www.teatrogt.com.br.



Amazing Tenors traz aos palcos um espetáculo inédito no Brasil. Em “Amazing Tenors, Sings Bocelli”, três jovens, já renomados tenores, interpretam as músicas que marcaram a carreira de um dos maiores e mais populares tenores da história.

Arranjos criados exclusivamente para o espetáculo, vão encantar a platéia. Aliados às vozes impressionantes e marcantes de Henrique Moretsohon, Murilo Trajano e Paulo Paolilo, uma belíssima orquestra, ao vivo, ajuda a refinar e transformar este espetáculo em uma noite inesquecível. Sucessos da música italiana como “Canto della Terra”, “Granada”, “Cinema Paradiso” entre outras, juntam-se aos clássicos de Bocceli como “Vivo Per Lei”, “Com Te Partirò”, além dos famosos boleros, tangos e temas de filmes também eternizados pela potente voz de Bocelli. Amazing Tenors desperta um mar de sensações e emoções em show único!



Sobre a Teatro GT

A Teatro GT comemora 16 anos de história em 2022 e já pode ser considerada uma das maiores produtoras de entretenimento cultural do país. Fundada na cidade de Indaiatuba pelos empreendedores Graça Mota e Thonny Piassa, a produtora ganhou aos poucos os palcos da região de Campinas. Logo, começou a realizar também turnês bem-sucedidas por todo o Brasil. Com a chegada de Douglas Nascimento para a sociedade, em 2013, a produtora se transforma na Teatro dos Grandes Talentos (Teatro GT) e alcança voos ainda mais altos. A partir de então, passa a produzir também grandes espetáculos musicais, antes vistos somente em São Paulo (SP).

Mais de 500 mil espectadores, mais de 50 cidades do interior de São Paulo e outras 40 cidades pelo país tiveram uma produção assinada pela Teatro GT. Atualmente, representa mais de 100 diferentes espetáculos e mantém parceria com as principais produtoras executivas do Brasil. Comprometida em produzir uma agenda diversificada para todos os públicos e gostos, soma mais de 150 diferentes atrações por ano. Tudo isso e muito mais pode ser conferido no site www.teatrogt.com.br.



Serviço



Amazing Tenors

Gênero: Show

Data: 16 de abril, domingo

Horário: às 19h

Local: Teatro Tupec – Av. Dos Trabalhadores, 2651, Mogi Guaçu – São Paulo

Ingressos: R$ 80,00 (meia-entrada) a R$ 160,00 (inteira)

Vendas: Bilheterias do Teatro e site www.megabilheteria.com

Informações: www.teatrogt.com.br

Classificação etária: Livre