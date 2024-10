“Reexistindo com Arte: Eu Sou mais que um Diagnóstico” estreia em Mogi Guaçu-SP com exibição gratuita

Mogi Guaçu-SP recebe a exibição do curta-metragem documentário “Reexistindo com Arte: Eu Sou mais que um Diagnóstico”, que aborda como a arteterapia pode transformar vidas de crianças e suas famílias, promovendo inclusão social e empatia. O filme foi viabilizado com recursos da Lei Paulo Gustavo e apoio da Secretaria de Cultura de Mogi Guaçu-SP. É de concepção da Produtora Oitonopalco que reforça suas iniciativas culturais buscando a integração e a valorização da diversidade.

Com uma narrativa sensível, o documentário acompanha dois dias de encontros e oficinas entre crianças típicas e atípicas, junto de seus pais e de uma equipe multidisciplinar composta por psicóloga, advogada, fisioterapeuta e assistente social. As atividades foram planejadas para estimular a expressão artística, criando um ambiente de acolhimento e integração.

No final, uma roda de conversa permitiu que os pais compartilhassem seus desafios ao enfrentarem o preconceito e os rígidos padrões de aceitação da sociedade.

“Reexistindo com Arte: Eu Sou mais que um Diagnóstico” convida o público a refletir sobre a importância da diversidade, e apresenta como a arte pode ser um veículo de autodescoberta e união. O filme destaca o poder da arteterapia em ajudar crianças e pais a enfrentarem as dificuldades de inclusão, celebrando a arte como uma ferramenta transformadora.

Ficha Técnica:

Realização: Oitonopalco Produções

Apoio: Secretaria de Cultura de Mogi Guaçu-SP

Viabilizado pela: Lei Paulo Gustavo

Serviço:

🗓 Data e Horário: 11/10. Sessões às 10h30 e 16h30

📍 Local: EMEF Prof. Geraldo Sorg, Martinho Prado – Mogi Guaçu, SP

🎟 Entrada gratuita