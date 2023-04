Emef Geraldo Sorg de Martinho Prado tem telhado reformado 

Está em andamento os serviços de engenharia para a reforma do telhado da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Geraldo Sorg, no Distrito de Martinho Prado Júnior. O investimento de pouco mais de R$ 800 mil é feito com parte de recursos próprios do município e de emendas impositivas, sendo R$ 250 mil do deputado estadual Alex Madureira e R$ 100 mil do deputado estadual Luiz Fernando Ferreira. O prazo de execução do contrato é de seis meses.

“Trata-se de um prédio antigo e que precisa de uma ampla reforma e optamos por iniciá-la pelo telhado, que será totalmente reformado. Depois, vamos fazer as demais melhorias em etapas e isso vai acontecer ao longo dos meses não só em Martinho Prado como nos demais prédios escolares”, comentou o secretário municipal de Educação, Paulo Paliari.

A reforma prevê uma mudança na configuração do telhado com o fechamento da cobertura em praticamente 75% do espaço aberto existente que, em dias de chuva, acabava por molhar algumas salas de aula.

O prédio da Emef de Martinho Prado Junior é municipal, sendo o espaço compartilhado com a Secretaria de Educação do Estado. Por isso, nos turnos da manhã e tarde, a Secretaria Municipal de Educação oferta o ensino fundamental I e II até o 9º ano. À noite, há aulas são do ensino médio pela rede estadual.