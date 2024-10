Curta-Metragem Documentário “Mata Mariana” estreia em Mogi Guaçu com exibição gratuita

Documentário explora uma lenda urbana de Martinho Prado sobre o espírito de uma noiva que perambula pela mata local. O filme é viabilizado pela Lei Paulo Gustavo e tem produção da Oitonopalco.

No dia 11 de outubro de 2024, Mogi Guaçu-SP recebe a exibição do documentário “Mata Mariana”, que investiga uma das lendas urbanas mais intrigantes da região. O filme, viabilizado com o apoio da Secretaria de Cultura de Mogi Guaçu-SP através da Lei Paulo Gustavo, será exibido gratuitamente em duas sessões, às 10h e às 16h, na EMEF Prof Geraldo Sorg, no distrito de Martinho Prado.

“Mata Mariana” apresenta um mistério que envolve o espírito de uma noiva, chamada Mariana, que supostamente vaga pelos arredores de uma área de preservação ecológica na região. Ao longo das décadas, moradores antigos e jovens locais compartilham relatos que contribuem para a perpetuação da história, que mescla medo e fascinação.

O documentário, produzido pela Oitonopalco Produções, utiliza relatos reais e simulações dramáticas para explorar essa narrativa que há tempos desperta a curiosidade da população. Além de trazer