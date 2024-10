Guaçu Extreme está de volta com o poderoso “Death Metal” do internacional Nervochaos e convidados

O Guaçu Extreme, evento idealizado e organizado por Ivaldir Teodoro apresenta para os amantes do Metal Extremo, o “Chaos and Death Brasil Tour 2024”, com o retorno do monstro nipo-brasileiro , a Banda Neuróticos, os guerreiros paulistanos do NervoChaos, e os veteranos do Funeratus, em uma turnê brutal que acontece nesta sexta-feira, dia 11 de Outubro no Profeta Pub. A Banda Kaos Harmony também participa do evento.

Serviço:

Evento: Guaçu Extreme (Com as bandas Funeratus (Mococa) – Nervochaos (São Paulo) – Neuróticos (Japão) – Kaos Harmony (Sumaré)) (Discotecagem – Destruição Total- (ROD´S DJ – Rodrigo Fernandes-))

Cidade: Mogi Guaçu / SP

/ Data: 11/10/2024, Sexta-feira às 20:00h

Local: Profeta PUB (Rua Vereador João da Rocha Franco, 39 – Centro

Ingressos: GUAÇU EXTREME FEST (com FUNERATUS – NERVOCHAOS – NEURÓTICOS – KAOSHARMONY) em Mogi Guaçu – Sympla