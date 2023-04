Com monitoramento em fase final de implementação, GCM de Mogi Guaçu amplia patrulhamento de rotina e avança em concurso para 40 novas contratações

A Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu ampliou desde a última quinta-feira, 7 de abril, por determinação do prefeito Rodrigo Falsetti, o patrulhamento realizado rotineiramente, todos os dias, em áreas próximas a escolas e unidades de Saúde da cidade. O objetivo da medida é fortalecer a presença das forças de segurança nas ruas e levar mais tranquilidade ao dia a dia das famílias.

Hoje, dia 10, durante todo o dia, viaturas estão estacionadas em pontos estratégicos de diferentes regiões. Além disso, os guardas civis estão orientados e atentos quanto a movimentações atípicas nestas localidades.

“Realizamos normalmente um trabalho preventivo em toda a cidade. Recentemente, anunciamos projetos importantes que vão contribuir ainda mais para o reforço da segurança dos guaçuanos, como a contratação de 40 novos guardas civis e a instalação de alertas emergenciais em escolas, com sistema integrado à Central de Monitoramento que entrará em operação dentro de 10 dias”, disse.

De acordo com o prefeito, o município já realizou levantamento voltado à inclusão de unidades de ensino e também de saúde na estrutura de vigilância em tempo real por câmeras de monitoramento.

O secretário municipal de Segurança Pública, Paulo Henrique da Silva Gomes, informou que o reforço no patrulhamento inclui áreas em que estão instaladas escolas estaduais e particulares, além das municipais. “Atendemos ao chamado do prefeito, a fim de garantir a rotina normal de pais, alunos e profissionais, especialmente em função de mensagens lamentavelmente irresponsáveis que estão circulando nas redes desde a última semana”, disse.

“A GCM já atua com frequência nas unidades escolares. O que estamos fazendo é intensificar esse trabalho, feito todos os dias com seriedade, profissionalismo e sem fechar os olhos para os outros problemas que nossa sociedade enfrenta”.

Ampliação de efetivo e Monitoramento

Está em andamento desde o dia 5 de março desse ano o Concurso Público n° 02/2023, da Guarda Civil Municipal (GCM). O processo é aberto a homens e mulheres e prevê a contratação inicial de 40 novos integrantes para a 2ª classe da Corporação. O aumento do efetivo foi autorizado pelo prefeito e será realizado assim que o concurso for homologado. Esta será a maior ampliação de integrantes da GCM da última década.

A Central de Monitoramento, por sua vez, em fase final de instalação na Praça Antônio Giovani Lanzi, na Capela, entra em operação neste mês e contará com sistema inédito de câmeras em diferentes localidades, além de comunicação integrada com o alerta emergencial que está sendo implementado nas escolas ao longo dos próximos dias.

“O alerta é um aplicativo que será interligado com o nosso sistema de segurança, como se fosse um botão de segurança, e as escolas, por sua vez, poderão nos acionar a qualquer momento, com um toque, ao identificarem qualquer ato suspeito”, explicou o secretário municipal de Segurança.

O monitoramento em vídeo permitirá controle de entradas e saídas da cidade, bem como da movimentação em pontos estratégicos, de grande circulação. Nesta primeira fase, o município contará com 25 pontos que serão monitorados 24 horas por dia, com um total de 48 câmeras de alta definição. “O passo seguinte, por determinação do prefeito, é avançar com a vigilância para escolas e unidades de pronto-atendimento da cidade”, destacou o secretário.