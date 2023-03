Homem agride a “ex” com pé de cabra e termina preso pela PM

No início da noite desta quinta (16), os PMs Soldados Baraldi e Helton foram solicitados a comparecer na Rua Rua Hélio Pereira de Lima, no Jardim Santa Cecília, onde em determinada residência estaria ocorrendo violência doméstica. A denúncia apontava que ex-marido havia desferido golpe com barra de ferro na ex-mulher.

Assim que os PMs chegaram no local dos fatos, foi feito contato com B. C. H. G. de 25 anos, a vítima que estava chorando e relatou que seu ex-marido L. H. M. G. também de 25 anos havia sido agredida com um pé de cabra.

A vítima então foi socorrida pelo SAMU para o Upa Santa Marta para cuidados médicos e o agressor encaminhado para a Central de Polícia Judiciária.

Foi dada voz de prisão ao agressor, que permaneceu preso a disposição da Justiça mediante a acusação de Violência Doméstica baseada na Lei Maria da Penha.

Apoiaram na ocorrências as viaturas de PM:

I-26128 ( C.G.P)

1°Sgt PM Dias

Cb PM De Paulo

I-26109

1° SGT PM Marcondes

Cb PM R. Luís

Sd PM Kelly

I-26103

Cb PM Charles

Sd PM Lepri

FT I 26077

3° Sgt PM Dias

Cb PM R. Silva

Cb PM Timóteo