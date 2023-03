Escolas recebem Kit Ciências da Natureza para desenvolver habilidades com os estudantes da rede municipal 

Nesta sexta-feira, dia 17 de março, os diretores e coordenadores das escolas municipais de Mogi Guaçu receberam o Kit Ciências da Natureza para o desenvolvimento de atividades com os estudantes nas aulas de Ciências da Natureza. O material foi distribuído pela Secretaria Municipal de Educação em uma sala das Faculdades Integradas Maria Imaculada.

As 11 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) II e a Fundação Educacional Guaçuana (FEG) receberam o Kit Ciências da Natureza das mãos do secretário municipal de Educação, Paulo Paliari. O material será usado durante as aulas experimentais que ocorrerão ao longo do ano letivo.

“Com esse novo material, a Secretaria de Educação quer possibilitar que os estudantes tenham um novo olhar sobre o mundo que os cerca, como também façam escolhas e intervenções conscientes e pautadas nos princípios da sustentabilidade e do bem comum”, ressaltou Paulo Paliari.

Lista de Materiais das Aulas Práticas de Ciências – Ensino Fundamental II