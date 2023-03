Bandido é preso pela GCM após assalto, a motocicleta roubada foi recuperada

Um homem de 47 anos foi assaltado por volta das 20h00 desta quinta (16) enquanto usava o caixa eletrônico em um supermercado na Rua Paulo Egberto Bueno, no Jardim Fantinato.

O bandido armado de faca exigiu que fosse feito transferência em dinheiro via PIX para outra conta, no entanto o bandido se distraiu e a vítima conseguiu se evadir a pé. O bandido então se apoderou da motocicleta Honda CG deixada pela vítima e evadiu do local.

A vítima então procurou a Base da GCM que fica a poucos metros do local do crime. A informação do roubo foi passada para todas as viaturas e já por volta das 02h00 da madrugada desta sexta (17), o bandido foi localizado por uma equipe da GCM com a motocicleta por uma das ruas nas Chácaras Pantanal, divisa com Estiva Gerbi, ele foi preso.

O criminoso confessou o crime e mostrou a faca utilizada na ação criminosa, ele foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária e foi autuado pelo crime de Roubo, ficando encarcerado a disposição da Justiça, a motocicleta foi devolvida para a vítima.