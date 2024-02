A importância do exercício físico na remissão do Diabetes Tipo 2

Momentos difíceis é quando deparamos com uma doença que pode nos levar a morte, quando

não controlada. E você não tem ideia de como ela pode prejudicar sua qualidade de vida.

A diabete é uma doença com níveis alto de açúcar no sangue.

Os sintomas incluem, fome excessiva, ganho de peso cansaço, fraquezas, aumento de sede,

infecções frequentes de rins, bexiga, pele; Visão embaçada e feridas que demoram para

cicatrizar.

Podemos classificar a diabetes como: TIPO 1: Quando o pâncreas produz pouca ou

nenhuma insulina.

Tipo 2: como o corpo processa o açúcar no sangue, um mau funcionamento e

uma deficiência de insulina produzida no organismo.

PRÉ DIABETES: Quando o açúcar está

elevado, mas não o suficiente para ser classificado como diabetes tipo 2.

A diabete se não tratada seu quadro evolui para um estágio muito perigoso, como desidratação

severa, dificuldades respiratório, vômitos e até em coma. É assustador o que ela pode fazer, nos

destruiu aos poucos.

Quando obtemos um diagnóstico da diabetes tipo 2. É necessária uma mudança de hábitos e

conhecimentos alimentares. Principalmente a ingestão de um grupo alimentar especifico, pois

100% do seu consumo de carboidratos, vira açúcar entre 15 minutos a 2 horas. Devemos ficar

atentos ao que colocamos na boca.

Um dos pilares para combater a diabete é a prática do exercício físico os benefícios estendem em

uma grande lista, a curto e longo prazo, iniciando com a redução de açúcar no sangue, melhoras

na sensibilidade de insulina, reduz os riscos cardiovasculares, e com tempo inclui a redução de

excesso de gordura, acumulado no fígado e no pâncreas. Associação Americana Diabetes (ADA),

recomenda que pessoas com diabetes devem praticar pelo menos 150 minutos de atividades

moderadas.

É possível falar em remissão da doença segundo o Dr. Endocrinologista PEDRO SADDI, quando

o indivíduo consegue emagrecer cerca de 15% do peso corporal e fica com a glicemia bem

controlada sem medicação. Isso se chama remissão e não cura porque, se o paciente voltar a

ganhar peso ou, depois de um certo tempo, a glicemia voltar mesmo sem ganhar peso, o diabetes

volta também.

Por este motivo a disciplina de hábitos bons, constância e conhecimento, devem

ser priorizados para que seus resultados sejam positivos, contra a doença. Vocês devem se

encorajar e realizar no mínimo aquilo que é necessário para a sua sobrevivência, para contribuir

uma melhora significativa da qualidade de vida, não basta somente você conhecer e entender a

doença, você precisa enfrenta-la. SE AME, SE CUIDE!

Sobre a autora do texto (Gleice Cremasco):

Saúde e Bem-Estar.

Estimado Leitores.

Eu sou Gleice Cremasco, mulher, casada, mãe de dois filhos lindos, com dupla jornada, com

rotinas semelhantes à de vocês. Como por exemplo tarefas domesticas, levar filhos para escola,

banho no meu cachorro, lavar carro, enfim fazendo o que a maioria das mulheres brasileiras

fazem.

Formada em Educação Física, atuo na área de Personal, Reabilitação e professora de

hidroginástica. Com experiência de 10 anos o que mais me emotiva no meu trabalho é o estágio

evolutivo de cada um.

Dentro deste universo multidisciplinar onde eu acredito que todos vocês que estão lendo, buscam

um resultado final, esteticamente falando, um corpo bonito. O problema é que corpos perfeitos

não existe, e na maioria das vezes chegamos em nossos objetivos e paramos com as atividades

ou desistimos de nossas metas e infelizmente a pratica de exercícios físico não vem com data de

validade, pois, os benefícios de um desenvolvimento da capacidade da elevação do bem-estar

corporal e saúde mental, estão ligados a constância e disciplina, se você parar, você interrompe o

seu condicionamento físico com ele a quebra dos ganhos das mudanças dos organismos

provocados pelos exercícios. ENTÃO O SEGREDO É NÃO PARAR GLEICE? Isso mesmo, está é

a primeira dica que entrego a vocês queridos leitores, o exercício físico é para resto de nossas

vidas, ele é fundamental para alcançarmos a terceira idade, feliz e com autonomia, temos que o

inserir em nossas vidas de uma forma tão habitual dando a mesma importância de escovarmos os

dentes, comer e dormir, se tornando obrigatório. Agregando assim em resultados de uma

qualidade de vida saudável e equilibrada.

PROCURE UM PROFISSIONAL DENTRO DA AREA DESEJADA.

Bom aqui eu me despeço, mas sempre estarei postando novas dicas, pois aqui vocês têm uma

amiga, onde posso esclarecer suas dúvidas. Me envie suas perguntas. Beijos e até mais…

* Referencias

https://www.diabetesatlas.org/en/

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia.

Pedro Saddi, endocrinologista do Fleury