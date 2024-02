SAMAE projeta novo reservatório de água para a Zona Sul

Sempre pensando em aperfeiçoar o trabalho de abastecimento de água, o SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) investe em vários setores da captação à distribuição e também na reserva.

Tanto que está em fase final de elaboração o projeto de outro reservatório de água da Zona Sul, que será construído na região do Jardim Itacolomy. O novo reservatório terá capacidade para 2,8 milhões de litros que, somados ao antigo reservatório do bairro atingirão a reserva de 3 milhões de litros.

O investimento será de R$ 5 milhões, sendo R$ 4,8 milhões de emenda parlamentar do deputado federal Baleia Rossi e o restante de contrapartida da autarquia.

E, além deste importante apoio do deputado federal, o SAMAE contou ainda com a parceria da Apolo Transportes, empresa que cedeu 460 m² de terreno para construção do reservatório que abastecerá as regiões dos Jardins Itacolomy, Planalto Verde, Casagrande, Rosa Cruz, Itamaracá, entre outros bairros da Zona Sul.

Atualmente, há três reservatórios Parque dos Eucaliptos (500 mil litros), Jardim Itacolomy (200 mil litros) e Jardim Brasília (500 mil litros).

Além do novo reservatório do Jardim Itacolomy, há ainda o projeto de outro novo reservatório para o Parque dos Eucaliptos (2,8 milhões de litros) também localizado na Zona Sul. Este último será construído com recursos do Município.

“Com estes dois novos reservatórios somados aos demais já existentes, o aumento da capacidade de abastecimento da Zona Sul será de cinco vezes, aproximadamente”, detalhou o superintendente do Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto), Mario Antônio Zaia.

A estimativa é de que ambos os reservatórios tenham a construção iniciada ainda neste semestre.