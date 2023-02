Rotatória será implantada no acesso ao Santa Madalena e Cachoeira

Com o objetivo de melhorar o trânsito nas proximidades do Pontilhão da Fepasa, popularmente conhecido como Ponte da Gutierrez, a Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM) iniciou nesta sexta-feira, 17 de fevereiro, a implantação de uma nova rotatória no sentido centro-bairro. A obra está sendo realizada por meio de parceria entre a pasta e o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE).

A rotatória que vai melhorar as condições de segurança dos usuários será instalada na confluência entre a Rua Antenor Gomes de Oliveira, na Vila Paraíso, a Avenida Zulmira Pansani Fonseca, via de acesso para o Jardim Santa Madalena, e a Estrada Municipal Miguel Martini, que liga a cidade a Cachoeira de Cima.

“A rotatória irá reduzir a velocidade dos veículos no trecho entre a três vias e vai ordenar a passagem de carros, permitindo, assim, melhor disciplinamento na fluidez do trânsito na região reduzindo os riscos com acidentes e vítimas”, comentou o secretário-adjunto da SOM, Ailton Martins Junior.

Após o trabalho ser concluído, a sinalização vertical e horizontal será feita na área para direcionar os motoristas. “O condutor que vier da Rua Antenor Gomes de Oliveira, na Vila Paraíso, será direcionado para converter à direita na Avenida Zulmira Pansani Fonseca (Jardim Santa Madalena) ou seguir para a Estrada Municipal Miguel Martini, que liga a cidade a Cachoeira de Cima”, explicou.