Martinho Prado terá aulas de ginástica rítmica a partir de março

O centro esportivo Amauri Caveanha, no Distrito de Martinho Prado Júnior, vai sediar aulas de ginástica rítmica a partir de março. As inscrições começaram nesta sexta-feira, dia 17 de fevereiro, e podem ser feitas até o próximo dia 27. As aulas são destinadas para as meninas de 6 a 16 anos de idade. Quem se interessar pode entrar em contato pelo telefone (19) 9 9851.3676.

As aulas serão ministradas sempre às segundas-feiras, no centro esportivo, sendo disponibilizados diversos horários de acordo com a faixa etária. A primeira aula será no dia 6 de março. “É uma novidade que estamos levando para Martinho Prado. As aulas de ginástica rítmica são sucesso e tenho certeza de que terá uma boa participação no distrito também”, comentou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Paulo César Moreira.

Podem se inscrever meninas com idade entre 6 e 16 anos. Os horários das aulas foram definidos nos dois períodos do dia e da seguinte forma:

6 a 8 anos – das 9h às 10h

9 a 12 anos – das 10h às 11h

8 a 10 anos – das 14h às 15h

11 a 12 anos – das 15h às 16h

13 a 16 anos – das 16h às 17h

6 a 7 anos – das 17h às 18h