Homem é preso pela PM circulando com motocicleta roubada em Jacutinga/MG

Na tarde desta quinta (16), os PMs Cabo Alan e Celegati realizavam patrulhamento pela Avenida Suécia, quando avistaram um motocicleta sem placas cruzando a avenida, do Jardim Santa Terezinha I para o Jardim São Pedro.

Houve acompanhamento por algumas ruas até que aconteceu a abordagem na Rua Benedita Maia Figueiredo, Jd. São Pedro.

Além de portar uma pequena porção de cocaína, G. H. C. S. disse que a motocicleta, uma Yamaha Fazer, ele havia adquirido em Itapira pela quantia de R$ 1.600 e não sabia da procedência, o número de chassis estava adulterado.

Com apoio do setor de inteligência da PM, a motocicleta foi identificada como sendo produto de roubo pela cidade de Jacutinga/MG.

Na Central de Polícia Judiciária, G. H. C. S. foi autuado em flagrante de pelo crime de Receptação. A vítima do roubo compareceu e ainda identificou G. H. C. S. como sendo um dos autores do roubo que aconteceu no dia 11 de fevereiro de 2023.

G. H. C. S. pagou fiança e foi liberado para responder em liberdade, a motocicleta foi devolvida para a vítima do roubo.