Liberada verba para mais um reservatório na Zona Sul

O Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) está prestes a dar mais um passo significativo em direção à melhoria do abastecimento de água na zona sul, com a liberação da verba de R$ 4,8 milhões destinada à construção de mais um reservatório de água no Jardim Itacolomy.

O recurso é proveniente de emenda parlamentar do deputado federal Baleia Rossi. O novo reservatório terá uma capacidade de 2,8 milhões de litros que, somados ao antigo reservatório do bairro, atingirá a reserva de 3 milhões de litros, o que representa significativo avanço na infraestrutura hídrica da região.

A obra visa atender a demanda crescente por água, especialmente em períodos de estiagem e durante os meses de maior calor, quando o consumo tende a aumentar. O processo de licitação foi iniciado e a obra está prevista para começar no primeiro trimestre de 2025 e deverá beneficiar diretamente moradores de 14 bairros. “Essa é uma conquista importante para Mogi Guaçu.

A água é um recurso essencial e, com essa nova reserva, poderemos garantir mais eficiência no abastecimento”, afirmou o superintendente do Samae, Mario Antonio Zaia. Ele ressaltou ainda a importância do trabalho em conjunto com a Prefeitura, através do prefeito Rodrigo Falsetti.

E, além deste importante apoio do deputado federal, o SAMAE contou ainda com a parceria da Apolo Transportes, empresa que cedeu 460 m² de terreno para construção do reservatório do Jardim Itacolomy.

Vale lembrar que, atualmente, a Zona Sul conta com três reservatórios Parque dos Eucaliptos (500 mil litros), Jardim Itacolomy (200 mil litros) e Jardim Brasília (500 mil litros), porém com obras em fase final do segundo reservatório no Parque dos Eucaliptos, com capacidade de 2,8 milhões de litros.

A estrutura já recebeu pintura e a estimativa é de que entre em funcionamento até o final deste ano. Zaia ressalta que, com estes dois novos reservatórios somados aos demais já existentes, o aumento da capacidade de abastecimento da Zona Sul será de cinco vezes, aproximadamente.