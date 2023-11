Renovias firma parceria com a Ingredion para oferecer exames e consulta médica gratuita para caminhoneiros

O Programa Bate Coração vai atender, gratuitamente, caminhoneiros que estiverem estacionados no pátio da empresa Ingredion, em Mogi Guaçu, entre amanhã (22) e quinta-feira (23). A ação voltada à saúde do caminhoneiro é fruto de uma parceria entre a Renovias e a empresa do setor alimentício.

Esta é a segunda vez no ano que a Renovias disponibiliza toda sua estrutura de atendimento em saúde para garantir a consulta médica e os exames de rotina gratuitos, na sede da empresa parceira. O atendimento desta quarta e quinta ocorrerá das 8h às 16h.

Este ano, já foram realizadas outras quatro edições do Bate Coração, sempre pensando no bem-estar e na saúde do caminhoneiro.

A equipe do Programa Bate Coração é composta por 1 médico, 2 enfermeiros, 3 técnicos de enfermagem e 1 condutor de ambulância (socorrista).

Além das consultas médicas e dos exames de glicemia, eletrocardiograma e aferição da pressão arterial, os motoristas também receberão uma cartilha com orientações sobre alimentação saudável, dicas posturais e informações relevantes sobre segurança no trânsito. Esta edição da campanha conta ainda com serviço gratuito de corte de cabelo.