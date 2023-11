Jovens aprendizes participam de integração e iniciam atividades na Administração Municipal 

21 adolescentes com idade entre 15 e 17 anos participaram na manhã desta terça-feira, 21 de novembro, da assinatura do contrato do Programa Jovem Aprendiz CIEE (Centro de Integração Empresa Escola). O encontro aconteceu no Centro Guaçuano de Educação Profissional (CEGEP), no Imóvel Pedregulhal, e contou com a presença do prefeito Rodrigo Falsetti e do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel.

O Programa Jovem Aprendiz CIEE é prioritariamente destinado a adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e que estejam estudando em escolas públicas. O atual contrato é resultado de uma parceria entre a empresa Citrosuco, responsável pela contratação, o CIEE, gestora do programa, e a Prefeitura de Mogi Guaçu, que receberá os jovens aprendizes. A checagem e levantamento de dados de cada jovem foram realizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Todos os adolescentes selecionados são integrantes de famílias em situação de vulnerabilidade social e são cadastrados no CadÚnico. “Nosso objetivo é fomentar a aprendizagem e possibilitar aos adolescentes em situação de vulnerabilidade social a oportunidade da primeira vivência dentro do mercado de trabalho. Este é o objetivo do Programa Jovem Aprendiz”, disse a consultora de atendimento do CIEE, Eriane Marson Pivatto Cipolini.

O prefeito Rodrigo Falsetti comentou que os jovens terão a oportunidade de exercer atividades em diversas áreas da Administração Municipal, como administrativa, atendimento e recepção. “O programa permite conhecer futuros potenciais, além de agregar valores profissionais e de vida à participação do jovem aprendiz”, disse.

O adolescente Miguel Carvalho Pinheiro, 14 anos, foi o primeiro a assinar o contrato do Programa Jovem Aprendiz CIEE, sendo ele estudante do 9º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Profª. Rita de Cássia Gomes da Silva Cola, no Parque dos Eucaliptos I. “Estou muito feliz com essa oportunidade, porque é uma ajuda e tanto. Esse programa me incentiva a buscar meu sonho profissional que é ser policial militar e para ajudar as pessoas no futuro”, falou.

Também estiveram presentes a secretária de Assistência Social, Poliana Aparecida de Arruda, o secretário-adjunto da Educação, Clayton Dal Ava, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana de Elisabete Filomeno, os representantes da Citrosuco, Flavio Aparecido Braz, Márcio Andrade de Souza e o consultor, Renato.

Programa

A carga horária será de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e o participante terá de cumprir 20h/semanais. Cada jovem irá receber o valor de R$ 7,05 por hora e vale-transporte. O programa terá até 22 meses de duração.

Os aprendizes vão atuar nos Centros de Referência de Assistência Social (CRASs) Sul, Norte e Leste, no Centro de Referência de Assistência Social (CREAS), no Jardim Centenário, nas Secretarias Municipais de Assistência Social e da Educação, além na sede do CadÚnico, no Centro. Uma vez por semana, toda a equipe irá participar da capacitação teórica do CIEE nas dependências das Faculdades Maria Imaculada (FIMI), no Centro.