JRV Pesquisas e Eventos’ anuncia entrega do Prêmio ISO Empresarial 2023 para destaques empresariais de Mogi Guaçu

A JRV Pesquisas e Eventos, uma renomada empresa com mais de duas décadas de atuação na área de pesquisa de opinião pública e produção audiovisual para os principais veículos de comunicação do país, tem a honra de anunciar a entrega do Prêmio de Qualidade ISO Empresarial 2023.

O Prêmio ISO Empresarial 2023 é um reconhecimento prestigioso concedido às empresas do comércio, indústria e profissionais liberais que se destacaram em termos de lembrança de marca, qualidade de produtos e atendimento ao cliente. Os dados para esta pesquisa foram coletados meticulosamente no período de 04 de março a 05 de abril de 2024, através de mil e-mails distribuídos equitativamente entre a população e o setor comercial de Mogi Guaçu e toda a sua região.

O evento de premiação está agendado para o dia 16 de maio, e será realizado no elegante ambiente da Churrascaria Gauchão do Tchê, localizada na cidade de Mogi Mirim. Durante esta ocasião especial, os principais representantes das empresas homenageadas serão agraciados com o Prêmio ISO Empresarial 2023, bem como receberão o prestigiado selo ISO Empresarial 2023, que poderão utilizar com exclusividade em seus produtos e serviços.

Para garantir a transparência e ampla divulgação deste evento, os resultados da pesquisa e detalhes sobre a cerimônia serão veiculados nos principais meios de comunicação da cidade, como o Jornal Gazeta Guaçuana, o site: mogiguacuacontece, além das redes sociais da JRV Pesquisas, como Instagram e Facebook. Vale ressaltar que a participação no evento e a divulgação nos meios de comunicação estão condicionadas à autorização e confirmação das empresas homenageadas.

A JRV Pesquisas e Eventos assume a total responsabilidade pela realização da pesquisa, divulgação dos resultados, entrega dos certificados e organização do jantar em homenagem aos empresários destacados. Estamos à disposição para fornecer informações adicionais sobre a participação no evento, custos e outras promoções através do e-mail: jrvpesquisas23@gmail.com ou pelo telefone (19) 99648-1970 via WhatsApp.

Contamos com a distinta presença dos proprietários, diretores e colaboradores das empresas homenageadas para celebrar juntos este momento de reconhecimento e excelência empresarial.