PAT divulga 206 vagas de EMPREGO nesta quarta (22)

206 vagas distribuídas em 87 ocupações

AÇOUGUEIRO (7297138): Auxiliar no preparo de carnes para corte, efetuar limpeza das carnes, atender clientes, alimentar máquinas de embalagens, abastecer carnes e derivados nos balcões de refrigeração e demais atividades pertinentes a função. Escala de trabalho 6×1. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: não exigida. AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (7242737): Auxiliar nos cortes de carnes. Necessário conhecimentos na função. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. CNH: AB AJUDANTE DE MONTADOR MÓVEIS DE MADEIRA (7274621): Trabalhar na divisa entre Mogi Guaçu e Mogi Mirim. Ajudante de montagem de móveis, ter conhecimento na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: não exigida. AJUDANTE DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7266115): Auxiliar o montador de estruturas metálicas e solda. Diferencial: Quem possua experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE PÁTIO (7263098): Ajudante geral de pátio. Serviço pesado. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE PRODUÇÃO (7276542): Atividade de empilhamento de blocos de concreto (serviço pesado). Não necessita experiência. De 18 até 35 anos. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE SERRALHEIRO (7229799): Auxiliar na rotina de cortes, acabamento, forjas e solda de estruturas, amarrações, portões, entre outros materiais metálicos. Necessária experiência comprovada na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE SERRALHEIRO (7279975): Auxiliam na solda e montagem do equipamento conjunto de bancos que são feitos de aço, utilizando gabaritos como auxílio. Finalização do equipamento com Eva e Courvin. Conhecimentos desejáveis: Curso de solda. Conhecimento em ferramentas como: furadeira de bancada, serra fita, cortadora e demais ferramentas usadas no setor. Curso ou conhecimento em leitura e interpretação de desenho técnico ou curso de metrologia. Vaga masculina. Ensino médio completo. AJUDANTE GERAL (7239829): Trabalhar com equipamentos eletrônicos e demais atividades pertinentes a função. Necessário possuir conhecimentos na área. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB AJUDANTE GERAL (7268479): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim – Próximo ao Morro Vermelho. Necessário possuir conhecimentos com elétrica e hidráulica. Não necessita experiência. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE INDUSTRIAL JUNIOR (7277288): Auxiliar na montagem de equipamentos, conferir medidas de acordo com os equipamentos ter conhecimento em ferramentas de montagem de pequeno porte, sendo furadeira, lixadeira e chaves manuais. Vaga masculina. Ensino médio completo. AJUDANTE INDUSTRIAL JUNIOR (7277497): Lixar, cortar, montagem e acabamento. Ter conhecimento em maquinário furadeira, tupia e serra. Ter experiência na área será um diferencial. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE INDUSTRIAL JUNIOR (7277833): Auxiliar na montagem dos equipamentos seguindo o projeto dos clientes. Ter conhecimento em ferramentas de montagens e disponibilidade para viagens. Vaga masculina. Ensino médio completo. AJUDANTE INDUSTRIAL JUNIOR (7277847): Auxiliar na preparação da superfície dos equipamentos, remoção das rebarbas, lixamento e alimentação das linhas de pintura. Experiência em pintura eletrostática será um diferencial. Vaga masculina. Ensino médio completo. ALINHADOR DE PNEUS (7287603): Ter o mínimo de experiência na função e conhecimento em suspensão. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB. ARMADOR DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (7288166): Reparar a confecção de estruturas de concreto e de corpos de prova, interpretar projetos de arquitetura estrutural, definir o local de trabalho, montarbancadas e máquinas de corte, relacionar materiais para armação de ferragens, selecionar vergalhões, medir ferragens e armações. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. Residir em Mogi Guaçu. ARMAZENISTA (7261201): Responsável pela arrumação de cargas,material de estoque e demais atividades pertinentes a função. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. ASSISTENTE DE SUPORTE E INSTALAÇÃO (7232450): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizar configurações dos equipamentos a serem instalados nos clientes (roteadores, atas). Atender chamadas do controle de medição (saldos, materiais e mão de obra) utilizadas nas instalações dos clientes por terceiros e equipe interna. Agendar instalações, cadastrar e alterar novas configurações de clientes. Monitorar a estrutura de funcionamento de provedor (telefonia, internet, roteadores e servidores). Instalar e corrigir a rede de fibra óptica e cabeamento estruturado indoor. Realizar configuração dos equipamentos (roteadores, atas, switchis). Vaga masculina. Ensino médio completo. ATENDENTE DE BALCÃO (7252274): Efetuar atendimento ao cliente e manipular alimentos. Não necessita experiência. Empresa oferece treinamento. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. ATENDENTE DE BALCÃO (7186740): Efetuar atendimento a clientes. Necessário conhecimento na função. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (7191317): Vaga temporária – 120 dias. Desenvolver atividades administrativas, emissão de nota fiscal, controle de entrada e saída, saber pacote office. Necessária experiência na função. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo ou técnico. CNH: A AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (7266869): Vaga para Mogi Mirim. Experiência em logística, almoxarifado ou estoque será um diferencial. Residir em Mogi Guaçu ou Mogi Mirim. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE COSTUREIRA (7277481): Costuras em tecidos em geral, ter conhecimento em máquinas de transporte duplo, triplo, reta e interlock. Necessária experiência na função. Vaga feminina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE CRÉDITO (7306191): Vaga não exige experiência.Realizar atendimento aos clientes, presencial/telefone, digitar propostas de crédito, fazer captação e retenção de clientes, atendimento do início até o fechamento e acompanhamento da venda, facilidade em negociação. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: AB. AUXILIAR DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO (7263125): Manipulação de cápsulas entre outras fórmulas pertinentes. Pesagem, reposição, estoque, lavagem de materiais utilizados, conferência de fórmulas, limpeza e organização do local de trabalho. Necessária experiência na função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE ALARMES (7260875): Auxiliar nas atividades de instalação e manutenção de alarmes. Desejável formação técnica em elétrica e conhecimento das NR-11 e 35. Vaga masculina. Ensino médio incompleto ou técnico em elétrica. CNH: AB AUXILIAR DE LIMPEZA (7293190): Necessário conhecimentos em limpeza. Banheiros, refeitórios e produção industrial. Possuir meios próprios de locomoção para chegar ao local de trabalho. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. CNH: AB AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (7231155): Auxiliar na preparação dos materiais para alimentação das linhas de produção, na organização, limpeza e higienização de equipamentos, máquinas, utensílios e das áreas de produção, na alimentação de máquinas, na separação de materiais para aproveitamento, na movimentação de pallets em prateleiras, preencher documentos check list, manter a confidencialidade das informações, entre outras atividades inerentes a função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (7276797): Experiência em fundição, entre as funções: vazar, virar cachos, pegar cachos na estufa, pintar, calafetar moldes de areia, vazamento de metal nos moldes, limpeza e organização do setor. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AUXILIAR LINHA DE PRODUÇÃO (7294868): Responsável por atuar em diversas etapas do processo. Preparam materiais para alimentação de linhas de produção, organizam a área de serviço, abastecem linhas de produção, alimentam máquinas e separam materiais para reaproveitamento. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (7252195): Auxiliar na manutenção em geral. Estar cursando ou possuir algum curso na área técnica: Elétrica, eletrônica, instalação predial, eletromecânica, automação. Vaga masculina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE LOGÍSTICA (7258783): Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA (7228402): Possuir familiaridade com ferramentas, elétrica e hidráulica. Função exige uso de força. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B AUXILIAR DE PINTOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7230476): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Auxiliar o pintor de estruturas metálicas nas atividades pertinentes a função. Possuir meios para se locomover até o local de trabalho. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM PRODUÇÃO (7242806): Necessária experiência em manuseio de produtos pesados. Trabalho exige uso de força física e coordenação motora. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB considerado um diferencial. CARPINTEIRO (7269338):Necessário conhecimento na área da construção civil. Experiência comprovada. Vaga masculina. Escolaridade não exigida. CNH: não exigida. CHAPISTA DE LANCHONETE (7257291): Necessário conhecimento em chapa. Manipular alimentos, manuseio de chapa a gás e fritadeiras, realizar montagem de lanches, sucos, drinks e porções, manter a limpeza do local de trabalho diariamente, cozinha e equipamentos em geral (geladeiras, freezers, chapa, etc). Ser proativo, boa comunicação, entre 28 a 45 anos. Possuir meios de se locomover até o local de trabalho. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. CNH: AB CONSULTOR DE VENDAS INTERNA (7230355): Atuará na prospecção de clientes pessoa jurídica, visando comercialização de serviços através de telefone, whatsapp e email. Necessário possuir boa comunicação e interação com pessoas, pontualidade, comprometimento, foco em resultados e em atingir metas. Saber trabalhar em equipe. Possuir habilidade com sistemas de informação (consultas, INPUTS, planilhas). Experiência será considerado um diferencial. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. COSTUREIRA EM GERAL (7244889): Conhecimento básicos em costura (qualquer tipo de máquina). Não exige experiência em carteira. Vaga Feminina. Ensino fundamental Completo. CNH: não exigida. COZINHEIRA INDUSTRIAL (7245057): Cozinheira com experiência em cozinha industrial. Vaga feminina. Ensino médio completo. CNH: não exigida. ELETRICISTA INDUSTRIAL (7293297): Manutenção elétrica preventiva e corretiva em motores, máquinas, equipamentos e instalação industrial. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino médio / técnico. CNH AB. ELETRICISTA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (7263976): Vaga temporária de acordo com a necessidade da empresa. Necessária experiência na função comprovada em carteira de trabalho. Possuir curso NR-10. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB. ELETRICISTA MONTADOR (7288507): Montar, instalar painéis, aparelhos e equipamentos elétricos. Ter conhecimento em manuseio e instalação de motores, IHM, CLP, transmissores de temperatura, aparelhos transmissores e receptores de sinais. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B EMBALADOR, A MÃO (7252409): Auxiliar de embalador, empresa não exige experiência. Candidato com comprometimento e vontade de aprender. Idade de 25 a 35 anos. Serviço exige força. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: não exigida. ESTOQUISTA (7228461): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Conferência de mercadorias (recebimento e saída), intervalos, entradas de mercadorias via sistema, limpeza e organização do local de trabalho. Experiência será considerado um diferencial. Vaga masculina. Ensino médio completo. FISCAL DE LOJA (7300298): Conhecimento básico em segurança, organização, bom atendimento e atenção com cliente, gostar de trabalhar com público, agilidade. Experiência será um diferencial. Horário de trabalho das 14h às 22h20. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. FISCAL DE MONITORAMENTO EXTERNO (7291112): Profissional irá efetuar fiscalização externa no local para eventos notificados no período, reportando a empresa de forma padronizada conforme procedimentos. Possuir disponibilidade de horários, experiência em pilotagem de motos. Diferencial quem possua experiência com segurança privada. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB FRENTISTA (7284340):Abastecimento de veículos, conferência de água e óleo, calibração, atendimento ao cliente, limpeza, organização e conferência de estoque, desejável experiência comprovada em atendimento ao cliente, vendas, conhecimento básico em matemática e informática. Ter bom relacionamento interpessoal. Ensino médio completo. CNH: não exigida. INSPETOR DE QUALIDADE (7284555): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Inspecionar peças fabricadas e em processo, examinando, medindo, verificando visualmente, fazendo análises comparativas, em confronto com as normas e padrões pré-estabelecidas. Reprovar ou separar peças defeituosas, especificações e modelos preestabelecido, refugando ou encaminhando para retrabalho. Ler e interpretar desenhos mecânicos, projeções, vistas, cortes, detalhes, dimensionamento e outros. Demais atividades relacionadas a função. Desejável conhecimento com técnicas de solda. Sexo indiferente para a vaga. Ensino técnico ou superior em mecânica, projetos, engenharia civil ou áreas correlatas. CNH: AB INSTALADOR DE ALARMES (7261026): Responsável pelas atividades de instalação e manutenção de alarmes. Formação técnica em elétrica e conhecimento das NR-11 e 35. Vaga masculina. Ensino médio incompleto ou técnico em elétrica. CNH: AB INSTRUMENTISTA (7243505): Experiência com válvulas de segurança será considerado um diferencial. Possuir NR-10. Retirada e manutenção, calibração e instalação de instrumentos em campo, inspeção, manutenção e calibração de válvulas de segurança, manômetros, sensores de pressão, pressostatos, transmissores etc. Elaboração e aplicação de procedimentos de manutenção e calibração de instrumentos de medição para controle de diversas variáveis. Elaboração de relatórios de inspeção dos equipamentos. Sexo indiferente para vaga. Formação técnica em instrumentação. CNH: B INSTRUTOR DE TREINAMENTOS (7248098): Vaga para trabalhar em Jaguariúna. Responsável por instruir, orientar, capacitar e acompanhar colaboradores internos e externos. No que se refere qualidade dos serviços prestados e suas responsabilidades. Garantir com excelência a capacitação e o desenvolvimento dos colaboradores nas áreas técnicas, comportamentais e operacionais de campo da empresa (liderança, limpeza, diluição de produtos, utilização de equipamentos, etc). Organizar o local dos treinamentos, preparar material didático, como apostilas, apresentações, certificados, listas de presença, entre outros. Sexo indiferente para a vaga. CNH: B LÍDER DE MONTAGEM ESTRUTURAS METÁLICAS (7296016): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Liderar equipe nas obras, supervisionar e delegar atividades aos montadores, organizando o processo de montagem, para obter maior eficácia no serviço. Comunicar à empresa sobre ocorrências no período de montagens, cuidar da qualidade dos trabalhos desenvolvidos para manter os padrões definidos pela empresa. Executar tarefas pertinentes ao cargo. Desejável Conhecimento em Autocad, ou técnico de segurança e processos de qualidade. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino técnico ou superior em mecânica, segurança, projetos, engenharia civil ou áreas correlatas. CNH: AB MARCENEIRO (7294051): Necessária experiência de 01 ano na função. Trabalhar com corte de MDF, manusear serra circular e tico tico. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. MECÂNICO DE AUTO CENTER (7291514): Mecânico de carros em geral, trabalhar com linha leve. Auxiliar em Auto Center. Experiência mínima de 02 anos na função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. CNH: A MECÂNICO DE BIBICLETAS (7160312): Necessário conhecimento total em manutenção de bicicletas e experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. MECÂNICO DE AUTOS (7200035): Necessária experiência em mecânica em geral, alinhamento e balanceamento, troca de óleo, montagem de pneus. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (7292561): Instalar equipamentos mecânicos, realizar manutenção preventiva e corretiva, desenvolver desenhos e projetos mecânicos. Possuir meios próprios de locomoção até o local de trabalho. Vaga masculina. Ensino médio completo ou técnico na área. CNH: AB MECÂNICO DE MOTO (7272085): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. MEIO OFICIAL DE COZINHA (7244999): Auxiliar outros profissionais no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos, na montagem de pratos e limpeza do local. Desejável que tenha experiência na área. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: não exigida. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7263358): Montador de estruturas metálicas com experiência comprovada na função. Vaga masculina. Ensino médio. CNH: Não exigida. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7266152): Necessário possuir experiência em montagem de estruturas metálicas e solda. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7272246): Ajudante de montador de esquadrilhas, efetuar montagem de contramarco, janelas e portas. Necessário conhecimento na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: não exigida. MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK (7304793): Necessário que possua experiência comprovada na carteira como motorista, preferencialmente como caçamba. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D. MOTORISTA CARRETEIRO (7228312): Vaga para trabalhar em Jaguariuna. Responsável por conduzir veículo de maneira segura entre as operações do cliente Ambev, garantindo a qualidade da mercadoria transportada. Experiência comprovada de pelo menos 12 meses como motorista carreteiro. Disponibilidade para viagens. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. CNH: E MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PEDREIRA (7283746): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Operar, dirigir o caminhão fora de estrada carregado com rochas maiores, remoção de terra. Checar abastecimento, óleo e água dos caminhões. Desejável experiência com truck, pipa, carretas. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D ou E. MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK (7186607): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário possuir pelo menos 02 anos na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D ou E. MOTORISTA DE VAN ESCOLAR (7261720): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário possuir experiência na função e curso de transporte coletivo e escolar . Moradores de Mogi Mirim. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. CNH: D OPERADOR DE CAIXA (7297483): Abrir e operar o terminal, verificar a funcionalidade do equipamento,identificar produtos não encontrados pelos clientes, oferecer serviços e demais atividades oriundas a função. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. OPERADOR DE EMPILHADEIRA – Vaga temporária 30 dias. (7223673): Trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B PEDREIRO (7261670): Vaga Temporária. Necessário ampla experiência em construção civil. Serviços de alvenaria, reboco fino, concretagem de bases. Estruturas de concreto e pisos, assentamento de porcelanato e revestimentos cerâmicos, acabamentos em geral. Experiência com assentamento de piso e revestimento. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. PEDREIRO (7269417): Necessário experiência na área de construção civil. Vaga masculina. Escolaridade não exigida. CNH: não exigida. PEDREIRO (7296399): Vaga para trabalhar na cidade de Conchal. Ler planta baixa de construção, interpretar medidas e utilizar materiais na construção, preparar massas em geral, fazer assentamento de blocos, tijolos, pisos, revestimentos. Realizar armações de ferragens para coluna e demais atividades pertinentes a função. Vaga masculina, Ensino fundamental completo. PINTOR DE PAREDE (7293592): Necessário conhecimentos com massa corrida, lixamento, Drywall e pinturas em geral. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: não exigida. PIZZAIOLO (7252207): Prática em fazer esfihas e pizzas. Experiência na função em careteira ou com carta de referência. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo. CNH: A. RECEPCIONISTA (7299984): Efetuar atendimento ao cliente, possuir conhecimento em recursos de informática, organização. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. SERRALHEIRO (7230425): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Possuir meios próprios para se locomover até o local de trabalho. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB SERRALHEIRO (7229500): Possuir conhecimento em realizar cortes, furos e soldas em materiais metálicos. Necessária experiência comprovada na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. SERRALHEIRO (7198669): Efetuar montagem e manutenção de peças. Possuir disponibilidade de horário e ser proativo. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. SERVENTE DE PEDREIRO (7266836): Necessário possuir conhecimentos na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. TRABALHADOR RURAL (7259228): Vaga para trabalhar em Pinhal – Bairro Veridiana. Trabalhar com manejo de gado, pasto e cerca. Empresa oferece salário, moradia, água e luz. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. TRABALHADOR RURAL (7299675): Vaga para trabalhar em Santo Antonio da Posse. Efetuar serviços em geral. Conhecimento na parte rural, inclui capinar. Empresa oferece salário, moradia, água e luz. Vaga masculina. Escolaridade alfabetizado. VENDEDOR EXTERNO (7261646): Necessária experiência na função. Buscar novos clientes e resgatar clientes antigos. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. CNH: AB VENDEDOR EXTERNO (7219635): Necessária experiência na função, possuir boa comunicação, flexibilidade de horário, cuidadoso, atento, proativo, conhecimento em leis de trânsito, rotas, itinerários. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB VENDEDOR EXTERNO (7271759): Vaga para trabalhar em Mogi Guaçu e Mogi Mirim. Necessária experiência na função e conhecimento com pacote office. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. CNH: AB VENDEDOR INTERNO (7297244): Empresa busca pessoas comunicativas, animadas, responsáveis, para trabalhar com atendimento e realizar negociações. Conhecimento em pacote office. Disponibilidade para trabalhar no período das 14h às 21h. Acima de 23 anos. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: não exigida.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

REPOSITOR DE MERCADORIAS (7194497): Possuir noções em reposição de produtos, arrumação, organização, exposição, precificação e atendimento ao cliente. Experiência será um diferencial. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA QUARTA-FEIRA (22/11/2023)

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019) 3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 21/11/2023 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.