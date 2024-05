Prefeitura inicia infraestrutura de quatro vias do Distrito Industrial Caruso

Nesta semana, o Distrito Industrial João Batista Caruso, na Zona Norte de Mogi Guaçu, começou a receber a implantação de nova infraestrutura que atingirá quatro vias. Com a conclusão das obras, o local terá 100% de pavimentação asfáltica. Ao todo, serão 1,1 km de novo asfalto que irá melhorar o acesso às empresas, garantindo a segurança dos funcionários e visitantes que trabalham e frequentam o distrito.

A Prefeitura iniciou a obra com a instalação de tubulação das galerias no trecho de duplicação da Avenida Gabriela Caruso Soares, que será realizado em 234,83 metros lineares dessa via. Também receberão nova infraestrutura 298,29 metros lineares da Rua Lourenço Francisco Chiorato, 238,58 da Rua João Batista Percego e outros 347,95 da Rua Francisco Rodrigues Moreira.

O trabalho prevê ainda instalação de bocas de lobo, guias e sarjetas e, por fim, a nova pavimentação asfáltica, uma melhoria esperada há anos pelos empresários e trabalhadores. O valor da obra é de R$ 2.642.974,74 por meio de convênio do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). O serviço tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

A pavimentação asfáltica em 100% das vias do Distrito Industrial João Batista Caruso é uma reivindicação antiga das empresas e uma promessa de campanha do prefeito Rodrigo Falsetti. “Essa obra vai trazer qualidade de vida para a população que vai sempre ao distrito, além de contribuir e muito para o crescimento de Mogi Guaçu. É um sonho que acalentávamos há muito tempo e mais um item do nosso programa de governo saindo do papel, porque obra boa é a executada e entregue”, disse o chefe do Executivo.