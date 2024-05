Em reunião com Rodrigo Falsetti, Grupo Savegnago confirma Paulistão Atacadista em Mogi Guaçu

Na tarde desta quarta-feira, dia 8 de maio, o prefeito Rodrigo Falsetti recebeu em seu gabinete representantes do Grupo Savegnago, que confirmaram a construção de uma unidade do Paulistão Atacadista em Mogi Guaçu. A área, comprada por investidores, fica na Avenida Mogi Mirim, na antiga Cerâmica Guainco, e já começou a ser preparada para o início das obras. O vereador Zanco participou do encontro.

“A Prefeitura está à disposição para que os projetos tenham andamento de forma rápida para que vocês possam iniciar a construção da unidade. Agradeço por vocês acreditarem no potencial da cidade. Tenho certeza de que vocês fizeram a melhor escolha, pois Mogi Guaçu é uma cidade de oportunidades”, destacou o prefeito aos empresários.

Essa será a loja de número 21 do grupo, que conta com mais de 12.500 funcionários. A previsão é de que a unidade em Mogi Guaçu gere 150 empregos diretos. A área da Avenida Mogi Mirim possui 16.000m², sendo 3.600m² de área de vendas. O projeto prevê 230 vagas de estacionamento e um investimento da ordem de R$ 20 milhões. O espaço também terá lojas anexas para locação.

“Mogi Guaçu é uma cidade que tem apresentado um importante crescimento e isso chamou nossa atenção ao procurar uma área para abrir uma nova loja do Paulistão Atacadista. Nós estamos chegando para sermos parceiros de Mogi Guaçu”, comentou Sebastião Edson Savegnago, mais conhecido como Chalim Savegnago, presidente da empresa.

A previsão de inauguração é para o final de 2024. Além do prefeito e do vereador Zanco, participaram do encontro Antonio Aparecido Savegnago, Murilo Savegnago, Henrique Dias, Fábio Souza, Armando Picerni e o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Eduardo Manfrin Schmidt.