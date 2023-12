Jovem de 19 anos é espancado até a morte no Parque dos Eucaliptos III

No final da manhã desta quinta (30), PMs receberam denúncias de que um jovem estava caído e ferido em uma área verde no Parque dos Eucaliptos III. Quando policiais chegaram ao local, depararam-se com cenas de extrema violência – testemunhas relatam que vários indivíduos espancavam ferozmente o rapaz com socos, chutes e pauladas.

A vítima, identificada apenas como um jovem de 19 anos de idade, já se encontrava em estado gravíssimo quando os primeiros socorros chegaram. Apesar dos rápidos esforços dos socorristas do SAMU e o atendimento imediato no Hospital Municipal, os ferimentos eram muito severos, e o rapaz não resistiu.

Nenhum suspeito das agressões que resultaram no homicídio foi identificado no local logo após o ocorrido. Entretanto, relatos de testemunhas indicam que mais pessoas podem estar envolvidas no espancamento.

A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, a Polícia Civil vai investigar o caso, mas de antemão, acredita se que o jovem teria sido agredido devido a prática de furtos na região, fato este que deverá ser apurado pelas autoridades.