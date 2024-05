Grupo de capoeiristas guaçuanos saem vitoriosos do campeonato estadual

O Grupo de Capoeira Ocultos de Mogi Guaçu participou neste domingo dia 05/05 do campeonato estadual de capoeira realizado na cidade de Santana do Parnaíba/SP. O campeonato contou com 230 participantes de 20 instituições diferentes. Os atletas do Grupo de Capoeira Ocultos de Mogi Guaçu foram destaque da competição com as seguintes colocações nas diferentes categorias:

Competidores na categoria de JOGO (Competição de luta)

Categoria “iniciantes” de 08 e 09 anos Masculino

Murilo Henrique Leal Dionísio – CAMPEÃO

Categoria “inciantes” de 10 e 11 anos Masculino

Lucas André Eggert – CAMPEÃO

Categoria “iniciantes” de 12 a 14 anos

Augusto Galhardoni Borges – CAMPEÃO

José Vinícius Eugênio Nogueira dos Santos – VICE CAMPEÃO

Categoria “avançados” de 12 a 14 anos Masculino

Henrique Simionato Spina – CAMPEÃO

Adonai Miguel de Siqueira – VICE CAMPEÃO

Categoria “avançados” de 12 a 14 anos Feminino

Yasmin Batista de Oliveira – CAMPEÃ

Lavinia Almeida Arenghi – 3° COLOCADA

Competidores na categoria de acrobacias (demonstração de habilidades corporais de capoeira)

Categoria – 08 a 11 anos

Lorena Almeida Arenghi – CAMPEÃ

Cauã Lucas da Silva Aguiar – 3° COLOCADO

Nicolas Dutra de Oliveira – 4° COLOCADO

Para encerrar com chave de ouro, o Grupo de Capoeira Ocultos recebeu o Troféu de 1° LUGAR como melhor equipe da competição.

“Estamos muito felizes por nossa participação e desempenho. Isso são frutos de um trabalho desenvolvido com amor e dedicação há 25 anos em nossa cidade.” Ressalta Mestre Rafael Cabeça

Resultado por equipes

1° Lugar – Grupo de Capoeira Ocultos de Mogi Guaçu

2° Lugar – Santana do Parnaíba

3° Lugar – CCCA de Santana do Parnaíba