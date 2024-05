Dois casos de violência doméstica e agressões são registrados pela PM no final de semana

Nos últimos dias, a cidade foi palco de dois casos de violência doméstica, nos quais vítimas foram agredidas por seus parceiros. A Polícia Militar, atuou prontamente para garantir a segurança das vítimas e responsabilizar os agressores.

Caso 1: Lesão Corporal (Flagrante)

Na sexta, 10 de maio, por volta das 19h35min, a equipe da Polícia Militar foi acionada via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para atender a uma ocorrência de agressão no Jardim Alvorada. Chegando ao local, os policiais constataram que um idoso estava sendo agredido por sua companheira.

O idoso apresentava várias escoriações e hematomas pelo corpo, resultado das agressões cometidas por sua parceira, que o atingiu com um pedaço de madeira na cabeça e o mordeu no braço. Além disso, ela o expulsou da residência e trancou o portão, recusando-se a abrir.

Diante da gravidade da situação, com o apoio de outras equipes, os policiais adentraram o quintal da residência. Ao tentar abordar a agressora, ela resistiu e desobedeceu às ordens dos policiais, tentando fugir do local. No entanto, ela foi contida.

O idoso, devido às lesões sofridas, foi conduzido pelo Corpo de Guarda à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Jardim Novo 2, onde recebeu atendimento médico. Posteriormente, ele foi encaminhado à delegacia, enquanto a autora foi conduzida à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi registrada como “Lesão Corporal”. A agressora ficou presa à disposição da Justiça.

Caso 2: Violência Doméstica

No sábado (11), por volta das 08h15min, a Polícia Militar atendeu a mais uma ocorrência de violência doméstica, desta vez no bairro Jardim Ype 8. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que o casal estava envolvido em uma discussão acalorada, aparentemente sob efeito de drogas.

No mesmo ambiente, havia uma criança de dois anos de idade, filha do casal. A vítima, ao ser abordada, não apresentava hematomas visíveis, mas relatou aos policiais que ambos são usuários de drogas e que, naquela manhã, após uma noite de consumo de entorpecentes e bebidas alcoólicas, o agressor a agrediu, quebrando uma cadeira plástica em suas costas. A vítima também revelou ter sofrido agressões em ocasiões anteriores.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao agressor. Ambas as partes foram conduzidas à Central de Polícia Judiciária, onde a Dra. Gisele Barbosa Castelle, delegada de plantão, tomou ciência dos acontecimentos e ratificou a prisão em flagrante do agressor. O indiciado ficou à disposição da Justiça. O Conselho Tutelar também foi acionado e compareceu ao local para tomar as providências necessárias em relação à criança.